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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۷:۲۸

دبیر هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی استان کرمانشاه:

یک مورد رد صلاحیت به خاطر مسائل قومی و مذهبی نداشتیم

یک مورد رد صلاحیت به خاطر مسائل قومی و مذهبی نداشتیم

کرمانشاه- دبیر هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی استان کرمانشاه گفت: در بحث انتخابات شوراهای اسلامی استان کرمانشاه یک مورد رد صلاحیت به خاطر مسائل قومی و مذهبی نداشتیم.

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش رستم آبادی عصر امروز جمعه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در استان کرمانشاه ۱۱۴ داوطلب اهل حق در انتخابات شوراهای اسلامی داشتیم که از این تعداد ۶ نفر ردصلاحیت شدند و صد و هشت نفر تأیید شدند.

دبیر ستاد انتخابات استان کرمانشاه افزود: از میان داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی استان کرمانشاه ۳۰۳ نفر اهل تسنن در شهرها داشتیم که ۳۰ نفر رد شدند و ۲۵ تا ۲۶ نفر تأیید نشدند.

وی با تأکید بر اینکه رد صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی استان کرمانشاه به هیچ وجه جنبه قومی و مذهبی نداشته، گفت: در استان ۲۴۴ نفر انصرافی داشتیم.

رستم آبادی گفت: در کرمانشاه ۱۸ نفر از داوطلبان اهل تسنن بودند که ۱۷ نفر تأیید شدند و یک نفر به خاطر گرایشات حزبی و قومی رد صلاحیت نشد.

کد مطلب 3982996

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