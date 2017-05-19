یک مورد رد صلاحیت به خاطر مسائل قومی و مذهبی نداشتیم

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش رستم آبادی عصر امروز جمعه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در استان کرمانشاه ۱۱۴ داوطلب اهل حق در انتخابات شوراهای اسلامی داشتیم که از این تعداد ۶ نفر ردصلاحیت شدند و صد و هشت نفر تأیید شدند.

دبیر ستاد انتخابات استان کرمانشاه افزود: از میان داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی استان کرمانشاه ۳۰۳ نفر اهل تسنن در شهرها داشتیم که ۳۰ نفر رد شدند و ۲۵ تا ۲۶ نفر تأیید نشدند.

وی با تأکید بر اینکه رد صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی استان کرمانشاه به هیچ وجه جنبه قومی و مذهبی نداشته، گفت: در استان ۲۴۴ نفر انصرافی داشتیم.

رستم آبادی گفت: در کرمانشاه ۱۸ نفر از داوطلبان اهل تسنن بودند که ۱۷ نفر تأیید شدند و یک نفر به خاطر گرایشات حزبی و قومی رد صلاحیت نشد.