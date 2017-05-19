به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، رئیس جمهور سودان در اجلاس اعراب با «ترامپ» رئیس جمهور آمریکا در ریاض شرکت نمی کند.

در همین راستا، دفتر ریاست‌جمهوری سودان اعلام کرد که «عمر البشیر» رئیس جمهور این کشور از «ملک سلمان» پادشاه سعودی عذرخواهی کرده است؛ وی گفته که بنا به دلایل خاص قادر به شرکت در این اجلاس نیست.

این در حالی است که روز چهارشنبه اعلام شده بود که البشیر از ملک سلمان برای شرکت در این اجلاس دعوتنامه دریافت کرده است.



پیش از این یک مسئول آمریکایی که خواست نامش فاش نشود، گزارش داد که آمریکا با دعوت از هر فرد تحت تعقیب دادگاه لاهه از جمله البشیر مخالف است.



گفتنی است، عربستان طی روزهای ۲۰ و ۲۱ می (۳۰ و ۳۱ اردیبهشت) میزبان نشست مشورتی کشورهای حوزه خلیج‌فارس و ۳ اجلاس با حضور ترامپ، ملک سلمان، رهبران کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای عربی و اسلامی باشد.



ریاض برای این منظور با ارسال دعوتنامه‌هایی به سران کشورهای قطر، کویت، اردن، عمان، بحرین و امارات از آنها برای شرکت در این اجلاس دعوت کرده است.

لازم به ذکر است عمرالبشیر رئیس جمهور سودان از سوی دیوان کیفری بین المللی به عنوان جنایتکار جنگی شناخته شده است و تحت پیگرد قرار دارد.