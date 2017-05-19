شیعه و سنی به میدان آمدند/مُهر وحدت سیاسی برشناسنامه نظام نقش بست

خبرگزاری مهر، گروه استان ها: از چندین ماه قبل وقت قرار را تعیین کرده ایم. قراری که هر قومیت را به یک هدف فرا می خواند و امروز ۲۹ اردیبهشت ماه، روز قرارمان رسیده است. هر ایرانی با هر لباس و قومیتی آمده اند تا کشور را نسبت به دیروزش مقتدرتر کنند.

بدون شک حضور شیعه و سنی در پای صندوق های اخذ رای اقتدار ایران و نظام را به نمایش می گذارد و دنیا را متوجه می سازد که وحدت در ایران همواره وجود داشته و تحت هیچ برنامه ای خدشه دار نمی شود.

امروز کسانی که برای تفرقه افکنی در جامعه به خصوص قشر شیعه و سنی تلاش می کنند به خوبی خواهند فهمید که وحدت ایرانی ها همچون گذشته ادامه دارد.

امروز جامعه اهل تسنن و شیعه خراسان جنوبی پا به پای مردمان ایران زمین وحدت خود را با حضور در شعب اخذ رای به نمایش گذاشته و به ایرانی بودن خود مفتخر هستند. حضور گسترده و یکپارچه در پای صندوق های رای نیز نشان از رضایت مندی آن ها از نظام، ولایت فقیه و انقلاب اسلامی است.

انتخابات صحنه نمایش وحدت شیعه و سنی است

یک جوان روستایی از هندوالان بیرجند در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه نظام اسلامی متعلق به هه مردم است، گفت: بر شیعه و سنی واجب است که در تمام صحنه ها به حمایت از نظام حاضر شوند.

عارفه فاروقی با بیان اینکه دشمن چشم دیدن وحدت شیعه و اهل تسنن را ندارد، اظهار کرد: انتخابات نمایش اقتدار نظام و وحدت شیعه و سنی است.

وی ادامه داد: باید با حضور خود در این دوره از انتخابات هم بگوییم که همواره پیمان اخوت و برادری را حفظ کرده و در برابر خواسته های دشمن تسلیم نمی شویم.

فاروقی با بیان اینکه امروز باری دیگر وحدت شیعه و سنی ایرانیان به رخ جهانیان کشیده می شود، افزود: آمریکا برای خدشه دار کردن این وحدت تلاش زیادی می کند وهمیشه نیز با شکست مواجه می شود.

دشمن در صحنه های سیاسی به دنبال فرصتی برای تفرقه افکنی است

یکی از شهروندان طبس مسینا در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: انتخاب اصلح یکی از مهم ترین تصمیم هایی است که باید هر فرد ایرانی ان را انجام دهد.

عاطفه صیامی با بیان اینکه انتخابات رسالت سنگینی رابر عهده هر ایرانی می گذارد، افزود: اگر از روی عدم شناخت و آگاهی تصمیم بگیریم، نسبت به ملت و رای خود مسئول و مدیون هستیم.

وی با بیان اینکه باید با حضور در این دوره از انتخابات هم در صحنه بدرخشیم، افزود: امروز چشم دشمن لحظه ای از حرکلت ملت ایران برداشته نمی شود.

صیامی با بیان اینکه دشمن در صحنه های سیاسی به دنبال فرصتی برای تفرقه افکنی است، اظهار کرد: نباید با ایجاد شکاف بین شیعه و اهل تسنن این فرصت را در اختیار دشمن قرار دهیم.

وی ادامه داد: خوشبختانه مردم خراسان جنوبی از هر قشر و قومیتی در صحنه های مختلف حضور حداکثری را داشته است.

دشمن از هر انگشت اشاره ایرانی می هراسد

یکی شهروند بیرجندی هم در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه وحدت باعث ایجاد امنیت جامعه می شود، اظهار کرد: باید همیشه برای حفظ وحدت تلاش کنیم.

رقیه عبدی با بیان اینکه انتخابات فرصتی برای نمایش وحدت شیعه و سنی است، افزود: باید با حضور گسترده خود در پای صندوق های رای به جهان ثابت کنیم که وحدت شیعه و سنی همواره ادامه دارد.

وی با اشاره به اهمیت حضور مردم در صحنه های انتخاباتی اظهار کرد: دشمن با دیدن سیل جمعیت در پای صندوق های رای از اجرای برنامه ها و توطئه هایش ناامید می شود.

عبدی با تاکید بر اینکه باید با حضور در شعبه ای اخذ رای دشمن را ذلیل کنیم، بیان کرد: دشمن از هر انگشت اشاره ایرانی می هراسد.

وی اظهار کرد: مردم ایراندر ۳۸ سال گذشته به دنیا ثابت کردند که هیچ نیرویی نمی تواند در مقابل کشور بایستد و نظام اسلامی را زیر سوال ببرد.

عبدی ادامه داد: امروز نیز با مشارکت حداکثری خود باری دیگر فریادهای خود را بر سر آمریکا خواهند کشید و او را از دشمنی با این کشور بزرگ ناامید خواهند کرد.

آری اینجا خراسان جنوبی، قطعه ای کوچک از ایران بزرگ است که شیعه و سنی زیادی در دل می پرواند و امروز این مردم ولایت مدار استان با حضور یکپارچه خود در صحنه انتخابات، باری دیگر وحدت خود را به اوج رساندند.