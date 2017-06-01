دست رد پلیس شاهرودی به رشوه قاچاقچی کالا

سردار روح الامین قاسمی در گفت و گو با خبرنگار مهر ضمن یادآوری توقیف یک دستگاه کامیون حامل کالاهای خارجی قاچاق توسط ماموران انتظامی ایستگاه بازرسی شهید نوری شاهرود، افزود: راننده این خودرو که حامل کاپوچینو وکمپوت های میوه بود، پس از دستگیری به مامور رسیدگی کننده پرونده مبلغ چهار میلیون تومان پیشنهاد رشوه می دهد.

وی به عدم پذیرش مامور انتظامی و تکرار این پیشنهاد از سوی متهم اشاره و تصریح کرد: قاچاقچی دستگیر شده مبلغ ۱۱ میلیون ریال وجه نقد به مامور انتظامی می دهد که این پلیس دست رد به سینه متهم زده و پیشنهاد وی را صورتجلسه می کند.

به گفته فرمانده انتظامی استان سمنان، متهم برای تحقیقات بیشتر به دادسرا معرفی و مشخص شد در سال ۱۳۹۴ نیز به جرم حمل ۵۸ کیلوگرم تریاک توسط پلیس دستگیر که پس از دو سال تحمل حبس، آزاد شده است.

قاسمی، ضمن قدردانی از حسن رفتار همکار خود در فرماندهی انتظامی شاهرود، تاکید کرد: سلامت نفس ماموران انتظامی است که سلامت سازمان را تایید و اعتماد و مشارکت مردم را به دنبال خواهد داشت.