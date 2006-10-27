صهيونيست ها سه فلسطيني را در كرانه باختري به شهادت رساندند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، منابع ياد شده گفتند كه نيروهاي اسرائيلي دو تن به نام هاي "فادي صبح" 24 ساله از اعضاي جنبش جهاد اسلامي فلسطين و "مصطفي ابو زلط" 17 ساله از اعضاي يك گروه مسلح وابسته به جنبش فتح را در اردوگاه الفارعه شهر جنين شهيد كردند.

برپايه اين گزارش، ارتش اسرائيل سومين فلسطيني به نام احمد ابوالحسن 25 ساله را در منطقه اليامون در غرب شهر جنين به شهادت رساندند.

گفتني است ارتش رژيم صهيونيستي در هفته هاي اخير بر شدت حملات و تجاوزگري هاي خود عليه ملت فلسطين بويژه در نوار غزه افزوده و دهها نفر را شهيد يا زخمي كرده است.