رئيس مركز هنرهاي تجسمي در گفتگو با مهر : هدف دوسالانه عكس معرفي هنر فاخر عكاسي است

حبيب اله صادقي، رئيس مركز هنرهاي تجسمي در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برگزاري دهمين دوسالانه عكس گفت: "قرار است امسال تمام دوسالانه ها را به شكل مستقل و تاثيرگذار برگزار كنيم. اولين نمايشگاهي كه در موزه هنرهاي معاصر تهران برگزار كرديم مشرق خيال بود و دوسالانه عكس نيز نخستين دوسالانه اي است كه در سال جاري برگزار مي شود. هفته اول آبان ماه نيز قرار است دوسالانه نگارگري در ابعاد گسترده برگزار شود."

وي در ادامه افزود: "دهمين دوسالانه عكس ايران در قالب نمايشگاهي ارزنده، توجه طيف هنرمندان را به خود جلب كرده است. 27 عكاس به عنوان شوراي داوري به گزينش آثار پرداختند و سرانجام نمايشگاهي فاخر و ملي به شكلي كه امروز مشاهده مي كنيد برگزار شد. من معتقدم امروز با برپايي نمايشگاههايي از اين دست مي توانيم شاهد اتفاقات خجسته اي در عرصه هنرهاي تجسمي كشور باشيم كه بخشي از اين پرباري و شكوفايي مديون جامعه عكاسي است."

سرپرست موزه هنرهاي معاصر تهران خاطرنشان كرد: "تصور مي كنم تمام بخش ها از جذابيت خاصي برخوردار است و توانسته در جذب مخاطبان نقش عمده اي ايفا كند. با اين حال بخش عكاسي مستند اجتماعي و طبيعت و همچنين عكاسي معماري در قياس با ساير بخش ها پربارتر به نظر مي آيد."

صادقي گفت: "معرفي تلاش ها و زحمات باشكوه و فداكارانه هنرمندان كشور در قالب يك تعامل و همراهي محور اصلي برگزاري دوسالانه ها خواهد بود. در واقع با ارائه آثار تجسمي باكيفيت در شاخه هاي مختلف در پهنه ملي مي توان به معرفي و ابعاد معناشناسي اين آثار پرداخت. من اميدوارم بتوانيم در آينده نزديك هر يك از اين دوسالانه ها را در سطح بين المللي برگزار كنيم و هنر ايراني را در قالب كتاب ها و نمايشگاههاي مختلف براي جهانيان به تصوير كشيم."

وي تصريح كرد: "مسلما اين امر مهم يعني شناسايي استعدادها و نيروي انساني پرانرژي و خلاق در عرصه هنرهاي تجسمي مي تواند با همراهي و خدمات ارزنده وزارت ارشاد محقق شود و هنرهاي تجسمي در جهت تبيين انديشه ها و معرفت هنرمندان به معرفي هنر فاخر بعد از انقلاب فعاليت هاي درخشانتري داشته باشد."