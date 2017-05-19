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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۲۳:۲۱

فرماندار آق قلا خبر داد:

مشارکت ۸۰ درصدی مردم آق قلا در انتخابات

مشارکت ۸۰ درصدی مردم آق قلا در انتخابات

گرگان- فرماندار آق قلا از مشارکت ۸۰ درصدی مردم این شهرستان درانتخابات خبر داد و گفت: بیش از ۶۸ هزار برگ تعرفه رأی مصرف شده است.

امانگلدی ضمیر در گفتگو با خبرنگار مهر از مشارکت بالای مردم شهرستان آق قلا در انتخابات خبر داد و گفت: حدود نیم ساعت به زمان اتمام رأی گیری باقی مانده است و تاکنون حدود ۸۰ درصد واجدین شرایط رأی دادن در شهرستان آق قلا رأی خود را به صندوق انداختند.

وی افزود: طبق برآورد انجام شده تا ساعت ۲۲ و ۳۰ دقیقه امشب (جمعه) حدود ۶۸ هزار تعرفه رأی مصرف شده است.

فرماندار آق قلا اظهار کرد: رأی گیری در روستاها به اتمام رسیده است و شعبه‌ها می‌توانند شمارش آرا را آغاز کنند اما چنانچه فردی برای رأی گیری مراجعه کند باید از او رأی گیری شود.

کد مطلب 3983346

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