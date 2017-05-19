مشارکت ۸۰ درصدی مردم آق قلا در انتخابات

امانگلدی ضمیر در گفتگو با خبرنگار مهر از مشارکت بالای مردم شهرستان آق قلا در انتخابات خبر داد و گفت: حدود نیم ساعت به زمان اتمام رأی گیری باقی مانده است و تاکنون حدود ۸۰ درصد واجدین شرایط رأی دادن در شهرستان آق قلا رأی خود را به صندوق انداختند.

وی افزود: طبق برآورد انجام شده تا ساعت ۲۲ و ۳۰ دقیقه امشب (جمعه) حدود ۶۸ هزار تعرفه رأی مصرف شده است.

فرماندار آق قلا اظهار کرد: رأی گیری در روستاها به اتمام رسیده است و شعبه‌ها می‌توانند شمارش آرا را آغاز کنند اما چنانچه فردی برای رأی گیری مراجعه کند باید از او رأی گیری شود.