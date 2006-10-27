هماهنگي شوراهاي آينده با دولت نهم ضروري است

به گزارش خبرنگار "مهر"، در اين نشست كه به ميزباني ستاد انتخاباتي حاميان دولت نهم برگزار شد، بذرپاش به تشريح تحولات پس از انتخابات رياست جمهوري، آسيب شناسي مديريت منابع انساني در ستادهاي مردمي دكتر احمدي نژاد و آخرين وضعيت تعاملات گروه هاي سياسي در آستانه انتخابات خبرگان رهبري و شوراهاي اسلامي شهر و روستا پرداخت.

در ادامه اين ديدار رحيم خاكي، محمد حسين شاهويسي، آرمان سليمي، حسين محمديان، مجتبي بيادي و محمدرضا سرودلير اعضاي شوراي مركزي و مسئولان ستاد انتخاباتي آبادگران جوان ديدگاه هاي خود را در خصوص مسايل مطرح شده ارائه كردند.

در اين جلسه با تاكيد بر وحدت اصولگرايان در انتخابات آتي، با شعار "حمايت از دولت نهم" اعلام شد: هماهنگي شوراهاي سوم با دولت، بستر تحول در مديريت شهري را فراهم آورده و سرعت اجراي برنامه هاي توسعه اي و رضايت شهروندان را افزايش خواهد داد.

همچنين در اين نشست وضعيت فعلي بهره گيري از توان اعضاي ستادهاي مردمي و نيروهاي متخصص و معتقد به شعارهاي دكتر احمدي نژاد در مديريت كشور نامناسب ارزيابي و برنامه ريزي در جهت بهره وري حداكثري مورد تاكيد قرار گرفت.

اين نشست در محل سابق ستاد دكتر احمدي نژاد در تهران بزرگ كه اعضاي هيات موسس آبادگران جوان عضو آن بودند ، برگزار شد.