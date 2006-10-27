به گزارش خبرنگار مهر، مديرعامل بخش خاورميانه شركت خطوط كشتيراني جمهوري اسلامي ايران در دوبي در گفتگو با نشريه گلفنيوز گفت: تا پيش از انعقاد قرارداد 500 ميليون دلاري اخير با شركتهاي كشتيسازي ايران براي ساخت 16 كشتي باري جديد، اين شركت داراي 39 كشتي به ارزش 1.7 ميليارد دلار بود.
به گفته وي، شركت خطوط كشتيراني ايران از اواسط سال 2008 تا اوايل سال 2009 چندين كشتي جديد از شركتهاي هيونداي و هانجين كرهجنوبي دريافت خواهد كرد و با پيوستن اين شركتها ظرفيت ناوگان اين شركت از 31 هزار TEU فعلي به 95 هزار TEU تا سال 2009 افزايش خواهد يافت.
وي افزود: شركت خطوط كشتيراني ايران در سال 2009 شش كشتي چندمنظوره با ظرفيت 25 هزار تن از چين دريافت خواهد كرد. اين شركت همچنين اخيرا سفارش يك كشتي باري از نوع پاناماكس را به چين ارائه كرده است و با پيوستن اين نوع كشتيها مسير آسيا-اروپا نيز ايجاد خواهد شد.
وي همچنين از عزم جدي ايران براي حضور در بازار حمل ونقل ال.ان.جي خبر داد و گفت: ايران قصد دارد با خريداري كشتيهاي باري مخصوص حمل ال.ان.جي و شركتهاي مشترك با ديگر كشورها، نقش مهمي در بازار ال.ان.جي جهان بازي كند.
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