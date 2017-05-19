به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه روز ٢٥ ماه می در مسکو با همتای فیلیپینی خود، «رودریگو دوترته» مذاکراتی خواهد داشت.

در این دیدار قرار است دو طرف در رابطه با مسائل بین المللی و منطقه ای به بحث و تبادل نظر بپردازند و در خصوص راهکار ایجاد ثبات و امنیت در منطقه آسیا و اقیانوس آرام رایزنی خواهند کرد.

همچنین قرار است طرفین سندی مبنی بر همکاری طرفین امضا کنند.

اخرین دیدار پوتین و دوترته ١٩ نوامبر سال گذشته در پرو انجام شده است که در جریان آن پوتین از رییس جمهور فیلیپین برای سفر به مسکو دعوت کرده بود اما دوترته در جواب وی با اشاره به سرمای مسکو، ترس خود از سفر به روسیه در زمستان را اعلام کرده بود.