نتایج انتخابات شوراهای شهر خوزستان اعلام شد

شهر اعضای اصلی اعضای علی البدل

خرمشهر محمدجواد بچاری، امیر ثامری، موسی مطوری جزیره، علی بندری، میلاد پورحمزاوی، حاتم بندری و فاخر ربیعی سیدمنصور فاخری، ‌احمدرضا یونس‌زاده شیرازی، احمد بوعذار، مجید حیدری و عادل چلداوی

هویزه عباس نیسی، سجاد ساکی، نعمت الله ساکی، نعیم بوعذار و بهرام ساکی مصطفی شلیجی، عاشور مومنان زاده و نجم جرفی

ماهشهر مجاهد نظارات، شهناز حیدری، کامران رئیس قنواتی، سعید حیاتی، مجتبی آبادی، ناصر فیصلی، حمید غبیشاوی

هندیجان محسن شعبانی، فاروق جنتی، عبدالنبی گشتیل، امیرعباس غزالی و غلامعباس فدعمی امیر شکاری، معصومه عبادی و ابوذر شنبلی

مینوشهر مینا سیاحی فر، امید اسکندری، ناجی پورعواد، محمد علی بحرانی پور و و فرزانه زایر زاده جاسم بحرانی پورف علی مرتاض و علی سعدیان

آغاجاری کورش سالاری، سید عیسی حسینی خیاط، عبدالرسول سلیمانی حصاری، مسعود زنگنه، و سعید فولادی وندا مهدی جرکنی نیا، ابراهیم قدیمی و محسن پورخلیلاوی

حمیدیه احمد آلبوعبید، عدنان سیاحی، عبدالکریم سیلاوی مقدم، عبدالله عبیاوی و نصره سواری راهی منابی، سید فرج موسوی و سید رمضان موسوی

گتوند مریم فتاحی، محراب مرادی‎سلطانی، حمید سرداری، جبار سلامی و صادق علیدادی

رامشیر حافظ شریفی، حسین کردزنگنه، حسن عموری، رحیم حیاتی و قاسم راشدی اصغر شریفی، ناصر حریزاوی و مهراب حیدری

سوسنگرد کریم جلالی، مریم الهایی سحر، لیلا سیاحی، توفیق سواری، حسن جلالی، ناجی سبهانی و سید گاطع موسوی حمید دیناروندی، مصطفی جلالی و غلامرضا طرفی

شادگان طاهر مقدم، عبدالنبی برحی، رضا خلوی زاده، سیدسعید غاوی نژاد و عبدالعزیز الهی منش حسین مشهدی زاده، نعیم مچاسبه، سیدسلمان موسوی، علی عبودی و علی اگاهی

امیدیه مهران افضلی، بهنام منجی، حمید رفیعی، محمدرضا آغاجاری، ایمان شریفات، عباس قدیری و خسرو ناصریان علی توتک، امید علی شنبدی، نجف قلی لرکی، منصور خاوری مهر و غلامرضا یار

بستان موسی کروشاتی، سید موسی موسوی، احمد خنیفی زاده، عبدالرضا ساعدی و احمد سواعدی لطف اله سواعدی، سید هادی موسوی و مصطفی امیری

کوت عبدالله حمید باوی بحره، صالح بن عبود، حمید حاجیان سعیدی، قادر الهائی، زهرا حزباوی، حسین ناصری و لفته حزباوی ناصر باوی، پرویز سامری، قاسم شریفات، کریم عمیره و رضا حزباوی

دزفول عادل دوایی فر، عظیم سرافراز، حمیدرضا چمن آرا، فرهاد جاموسی، سید مصطفی عظیمی فر، تورج بختیاری، عزت الله حاجیوند رشیدی، میرزا علی آستی و حمید کلانتری غلامعلی سلیم گندمی، غلامرضا گلچین، محمدرضا دبیرزاده، سید باقر موسوی فخر، حسین خدیور و حسین یوسفی

شوشتر اردشیر زنگنه، غلامعلی شاهمرادیان، علی اصغر صفرچی، محمد حافظی زاده، سید محمدرضا حسینی مرعشی، شاهین زلقی و علیرضا چراغی فاطمه پیروندی، غلام سلطانیان، بهرام نوروزی، حسن روستایی و علیرضا تقی پور

باغملک مرتضی آل صفری، پژمان ملک صیدالی، کمال زنگنه، اقبال مرادی و محمد پیکار زاده ماهتاب علیزاده و پروین نظری

ملاثانی احمد حمیدی، علیرضا عامری (سرحان)، ناجی غافلی، خلیل مرداسی و کاظم نیک نام قادر وثوقی فر، علی منصوری و اسماعیل بچاکیان

مسجد سلیمان روح الله جلیلی، احمد زمانپور، حمید شعبانی نژاد، وحید زمانی حموله، حمزه نجف پور، رضا نجفیان شلال و فرضعلی علیجانی علیجانوند غضبان حکمت نژاد، احمد اسدپور، پروانه صالحی، علی قنبری و خلیل خسروی