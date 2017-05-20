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۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۷:۴۴

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نتایج انتخابات شوراهای شهر خوزستان اعلام شد

نتایج انتخابات شوراهای شهر خوزستان اعلام شد

اهواز - اعضای شوراهای شهر برای دوره پنجم در استان خوزستان به تدریج در حال اعلام شدن است و مردم چهره جدید منتخبان خود می شناسند.

به گزارش خبرنگار مهر، بر همین اساس اسامی اعضای شورای شهر جدید شهرهای مختلف خوزستان در حال معرفی شدن هستند که به تدریج در این خبر اعلام می شود.

اسامی منتخبان شورای شهر در خوزستان
شهر اعضای اصلی اعضای علی البدل
خرمشهر محمدجواد بچاری، امیر ثامری، موسی مطوری جزیره، علی بندری، میلاد پورحمزاوی، حاتم بندری و فاخر ربیعی  سیدمنصور فاخری، ‌احمدرضا یونس‌زاده شیرازی، احمد بوعذار، مجید حیدری و عادل چلداوی
هویزه عباس نیسی، سجاد ساکی، نعمت الله ساکی، نعیم بوعذار و بهرام ساکی مصطفی شلیجی، عاشور مومنان زاده و نجم جرفی
ماهشهر مجاهد نظارات، شهناز حیدری، کامران رئیس قنواتی، سعید حیاتی، مجتبی آبادی، ناصر فیصلی، حمید غبیشاوی
هندیجان محسن شعبانی، فاروق جنتی، عبدالنبی گشتیل، امیرعباس غزالی و غلامعباس فدعمی امیر شکاری، معصومه عبادی و ابوذر شنبلی
مینوشهر مینا سیاحی فر، امید اسکندری، ناجی پورعواد، محمد علی بحرانی پور و و فرزانه زایر زاده جاسم بحرانی پورف علی مرتاض و علی سعدیان
آغاجاری کورش سالاری، سید عیسی حسینی خیاط، عبدالرسول سلیمانی حصاری، مسعود زنگنه، و سعید فولادی وندا مهدی جرکنی نیا، ابراهیم قدیمی و محسن پورخلیلاوی
حمیدیه احمد آلبوعبید، عدنان سیاحی، عبدالکریم سیلاوی مقدم، عبدالله عبیاوی و نصره سواری راهی منابی، سید فرج موسوی و سید رمضان موسوی
گتوند مریم فتاحی، محراب مرادی‎سلطانی، حمید سرداری، جبار سلامی و صادق علیدادی
رامشیر حافظ شریفی، حسین کردزنگنه، حسن عموری، رحیم حیاتی و قاسم راشدی

اصغر شریفی، ناصر حریزاوی و مهراب حیدری
سوسنگرد کریم جلالی، مریم الهایی سحر، لیلا سیاحی، توفیق سواری، حسن جلالی، ناجی سبهانی و سید گاطع موسوی حمید دیناروندی، مصطفی جلالی و  غلامرضا طرفی
شادگان

طاهر مقدم، عبدالنبی برحی، رضا خلوی زاده، سیدسعید غاوی نژاد و عبدالعزیز الهی منش

 حسین مشهدی زاده، نعیم مچاسبه، سیدسلمان موسوی، علی عبودی و  علی اگاهی
امیدیه مهران افضلی، بهنام منجی، حمید رفیعی، محمدرضا آغاجاری، ایمان شریفات، عباس قدیری و خسرو ناصریان علی توتک، امید علی شنبدی، نجف قلی لرکی، منصور خاوری مهر و غلامرضا یار
بستان موسی کروشاتی، سید موسی موسوی، احمد خنیفی زاده، عبدالرضا ساعدی و احمد سواعدی لطف اله سواعدی، سید هادی موسوی و مصطفی امیری
کوت عبدالله حمید باوی بحره، صالح بن عبود، حمید حاجیان سعیدی، قادر الهائی، زهرا حزباوی، حسین ناصری و  لفته حزباوی ناصر باوی، پرویز سامری، قاسم شریفات، کریم عمیره و رضا حزباوی
دزفول عادل دوایی فر، عظیم سرافراز، حمیدرضا چمن آرا، فرهاد جاموسی، سید مصطفی عظیمی فر، تورج بختیاری، عزت الله حاجیوند رشیدی، میرزا علی آستی و حمید کلانتری غلامعلی سلیم گندمی، غلامرضا گلچین، محمدرضا دبیرزاده، سید باقر موسوی فخر، حسین خدیور و حسین یوسفی 
شوشتر اردشیر زنگنه، غلامعلی شاهمرادیان، علی اصغر صفرچی، محمد حافظی زاده، سید محمدرضا حسینی مرعشی، شاهین زلقی و علیرضا چراغی فاطمه پیروندی، غلام سلطانیان، بهرام نوروزی، حسن روستایی و علیرضا تقی پور
باغملک مرتضی آل صفری، پژمان ملک صیدالی، کمال زنگنه، اقبال مرادی و محمد پیکار زاده ماهتاب علیزاده و پروین نظری
ملاثانی  احمد حمیدی، علیرضا عامری (سرحان)، ناجی غافلی، خلیل مرداسی و کاظم نیک نام قادر وثوقی فر، علی منصوری و اسماعیل بچاکیان
مسجد سلیمان روح الله جلیلی، احمد زمانپور، حمید شعبانی نژاد، وحید زمانی حموله، حمزه نجف پور، رضا نجفیان شلال و فرضعلی علیجانی علیجانوند غضبان حکمت نژاد، احمد اسدپور، پروانه صالحی، علی قنبری و خلیل خسروی
آبادان  حمید کوراوند، حسن کمری، آرش بهفر، خلیل جنامی، ناصر کعبی، عبدالکریم پوردریس، فؤاد دریس فرد، سید شریف موسوی و عبدالله کعبی امین توانایی، رضا داوودپور، فرشید بهشتی، ریاض صنگوری نژاد و زینب حیاوی


 

کد مطلب 3983568

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