پرسپوليس امروز با ذخيره هايش شروع مي كند

به گزارش خبرنگار"مهر" سرخپوشان پرسپوليس كه درهفته دهم رقابتهاي ليگ برتردرمقابل شموشك نوشهر به پيروزي يك بر صفر دست پيدا كرده بودند شامگاه يكشنبه بلافاصله بعد ازبازي راهي تهران شدند تاخود را براي بازي روزيكشنبه هفته آينده مقابل سايپاآماده كنند. براساس تصميم وينكوبگوويچ امروزبازيكنان ذخيره اين تيم كه در بازي با شموشك فرصت بازي پيدا نكردند با حضور در ورزشگاه شهيد درفشي فر به تمرين و كار با وزنه خواهند پرداخت و بازيكنان اصلي استراحت مي كنند.

قراراست تمرينات جدي پرسپوليس براي بازي با سايپا ازفردا درزمين چمن كارخانه ايران تايرباحضوركليه بازيكنان برگزار شود . البته به نظرمي رسد كه با توجه به شروع تمرينات تيم ملي كشورمان براي بازي برگشت مقابل لبنان بازيكنان ملي پوش پرسپوليس در اين تمرين غايب باشند.