به گزارش خبرگزاري "مهر"، اين همايش را رايزني فرهنگي سفارت جمهوري اسلامي ايران در روسيه با همكاري انستيتو فرهنگ شناسي وابسته به وزارت فرهنگ روسيه در چارچوب همكاريهاي وزاتخانه‌هاي فرهنگ دو كشور برگزار مي كند.

"محمد نهاونديان" مشاور رييس جمهوري و رييس مركز ملي مطالعات جهاني شدن ايران، "محمد هادي همايون" معاون وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و رييس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات ايران و "غلامرضا انصاري"سفير ايران در روسيه دراين همايش بين‌المللي شركت دارند.

علاوه بر آن پنج تن از اساتيد دانشگاههاي ايران هم در اين همايش مقالاتي ارائه مي كنند.

از طرف روسيه چند شخصيت فرهنگي از جمله رييس انستيتوي فرهنگ شناسي در همايش شركت دارند.

اين همايش در چهار بخش و ميزگردي بنام "مناسبات فرهنگي ايران و روسيه و تاثير آن بر جهان اسلام" برگزار مي‌شود و رياست اين ميزگرد را دكتر نهاونديان برعهده دارد.