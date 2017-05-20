مشارکت ۸۷.۲ درصدی گنابادی ها در انتخابات

محمد علی نبی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مردم گناباد پس از رکود شکنی در انتخابات مجلس شورای اسلامی این بار با حضور۸۷.۲ درصدی خود در انتخابات حماسه ای دیگر آفریدند.

وی افزود: خوشبختانه در این دوره انتخابات در روز برگزاری اخذ رای هیچ گونه تخلفی به ستاد انتخابات ارسال نشده است.

فرماندار گناباد ضمن تشکر از حضور رسانه ها در کنار عوامل اجرایی انتخابات در شهرستان بیان داشت: انعکاس به موقع اخبار و اطلاع رسانی درست رسانه ها باعث شد هم مشارکت خوبی از سوی همشهریان صورت گیرد و هم از برخی تخلفات جلوگیری شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: شورای شهر گناباد دارای پنج عضو است که به ترتیب آقای سید حسن پورهاشمی ، علی اکبرآقایی، هادی رفیع،سرکار خانم شیما یوسف پور، علیرضا موحد توانستند به عضویت پنجمن دوره شورای شهر در بیایند.