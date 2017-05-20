رویکرد اجتماعی و فرهنگی پلیس در مبارزه با مواد مخدر

به گزارش خبرگزاری مهر ، سردار محمد مسعود زاهدیان در جلسه کمیته مقابله با مواد مخدر قرارگاه جواد الائمه اصفهان، با تبریک اعیاد شعبانیه و با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری در راستای مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: قاچاق و مصرف مواد مخدر از عوامل مؤثر در شکل گیری بسیاری از جرایم و آسیب‌های اجتماعی است و نیروی انتظامی در مبارزه با مواد مخدر و معضلات آن، ضمن توجه به اقدامات پیشگیرانه و پیشدستانه، رویکرد اجتماعی را نیز دنبال می‌کند.

وی ضمن تأکید بر لزوم تهیه نقشه راه در مقابله و پیشگیری از مصرف مواد مخدر در جامعه افزود: باید ساختار شهری در مناطق آلوده را براساس استانداردهای فرهنگی و اجتماعی جامعه تغییر دهیم و در این راستا برنامه‌های مشخصی را برای گروه‌های سالم و در معرض آسیب، آسیب دیده و آسیب زا مشخص کنیم.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا با تأکید بر اینکه مبارزه با مواد مخدر از اولویت‌های ناجا است، بیان کرد: اقدامات اجتماعی و فرهنگی در مبارزه با مواد مخدر نقش کار آمد و اثر گذاری دارد و در این عرصه باید از ظرفیت و مشارکت مردمی بهره برد.

وی ادامه داد: اولویت بندی برنامه‌ها و جمع‌آوری اطلاعات مورد نظر از قاچاقچیان و مصرف‌کنندگان مواد مخدر، هم افزایی برنامه‌ها در قالب یک کمیته مشترک و اقدامات مقابله‌ای و پیشگیرانه از برنامه‌های پلیس مبارزه با مواد مخدر است.

سردار زاهدیان خاطر نشان کرد: طرح‌های نظارتی، هدایتی و اجرای صحیح برنامه‌ها در راستای مبارزه با مواد مخدر و آسیب‌های آن در سراسر استان‌ها باید به جد دنبال شود.

سردار "فدا" جانشین فرمانده سپاه استان اصفهان نیز در این جلسه با برشمردن اهداف و برنامه‌های جدی در راستای مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: سپاه استان اصفهان آمادگی لازم را برای هرگونه اقدام در حوزه فرهنگی، اجتماعی و همچنین مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر که به نوعی امنیت شهروندان را به خطرمی اندازند را دارد و به جد برنامه‌های پیشگیرانه و مقابله‌ای را دنبال می‌کند.

تقدیر از اقدامات مؤثر ناجا در مبارزه با مواد مخدر

فرماندار شهرستان فلاورجان نیز با تقدیر و تشکر از اقدامات مؤثر ناجا در مبارزه با مواد مخدر گفت: اجرای طرح‌های مشارکتی می‌تواند الگویی مناسب برای کاهش آسیب‌ها و جرایم باشد.

گفتنی است در راستای اجرای طرح "کرامت و مقابله با مواد مخدر " که به صورت پایلوت در استان‌های اصفهان و همدان اجرا شد، جلسه "کمیته مقابله با مواد مخدر قرارگاه جوادالائمه" به ریاست رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا سردار " محمد مسعود زاهدیان " ، با هماهنگی پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان، شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و فرمانداری شهرستان فلاورجان و با حضور اعضای شورای تأمین شهرستان، جانشین فرمانده سپاه استان و کارشناسان مبارزه با مواد مخدر در اصفهان برگزار شد.

در این جلسه برای اجرای طرح "کرامت، مقابله و کاهش آسیب‌های مواد مخدر " در مناطق آلوده شهرستان فلاورجان و به منظور پاکسازی نقاط آلوده و جمع‌آوری قاچاقچیان مواد مخدر تصمیماتی اتخاذ، همچنین برنامه‌های فرهنگی ، اجتماعی و مقابله‌ای ، تدوین و مشخص شد.