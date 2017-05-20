اعضای شوراهای اسلامی در شهرهای دهلران مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار دهلران از انتخاب ترکیب اعضای اصلی شوراهای اسلامی شهر در دهلران، موسیان، پهله و میمه خبرداد.

سید حسینعلی موسوی در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار کرد: شهر دهلران از تعداد ۱۹هزارو ۷۲۲تعداد تعرفه های مصرف شده و تعداد ۱۹هزار و۲۹۲رای صحیح به ترتیب سید رضا ابراهیمیان با چهار هزارو ۲۴۴رای نفر اول، رحمان جابری با چهار هزارو ۷۸رای نفر دوم ، سید ابراهیم حسینی با چهار هزارو ۷۲رای نفر سوم ، علی اصغر اسماعیلی با چهار هزارو ۳۹رای نفر چهارم و بهزاد رحمی با سه هزارو ۵۸۹رای نفر پنجم به اعضای اصلی شواری اسلامی شهر دهلران انتخاب شدند.

وی افزود:در شهر موسیان از یک هزار و ۸۲۹تعرفه مصرف شده و یک هزارو ۸۲۰رای صحیح به ترتیب حجت احمدیان با ۶۶۴رای ، حجت رحمتی با ۶۳۳رای ،مجید بلوطی با ۶۱۷رای ، زینت خاکی ۵۶۲رای وجاسم ایمانی با ۵۴۶رای نفرات اول تا پنجم شواری اسلامی شهر موسیان شدند.

فرماندار دهلران گفت:در شهر پهله نیز از دو هزارو ۶۱۲تعرفه مصرف شده و دو هزارو ۵۷۷رای صحیح افراد مشروحه ذیل از جمله حمید میرزایی پور با یک هزارو ۷۸رای ، یوسف طیبی با یک هزارو ۷۱رای ، خداداد رستمی با ۷۷۲، سجاد صیدی با ۷۵۲و ربابه آزادی با ۷۱۱رای به عنوان نفرات اول تا پنجم شواری اسلامی شهر پهله توسط مردم انتخاب شدند.

موسوی ادامه داد:در شهرمیمه از مجموع یک هزارو ۲۶۷تعرفه مصرف شده و یک هزارو ۲۵۶رای صحیح ،علی منصوزاده با ۴۶۳رای نفر اول، طالب قریشی با ۴۴۰رای نفر دوم ، قدرت اله اسماعیلی با ۴۰۷رای نفر سوم ، علی رضا فا ضلی زاده با ۴۰۳رای نفر چهارم وسید مهدی یوسفی نیا با ۳۹۲رای بر کرسی شواری اسلامی شهر میمه تکیه زدند.