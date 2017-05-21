ضد گزارش این بار در تکواندو

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای تکواندو در بازیهای کشورهای اسلامی از سطح فنی قابل قبولی برخودار بود و شبکه ورزش با توجه به گستردگی این رشته و تعداد زیاد علاقمندان نسبت به پوشش زنده این رقابتها به خصوص در رقابتهای نیمه نهایی و نهایی اقدام کرد.



این اقدام از سوی جامعه تکواندو مورد توجه قرار گرفت، ولی متاسفانه گزارش های ضعیف و بعضا جانبدارانه و بدور از انصاف باعث شد این اقدام تحت شعاع قرار بگیرد. طبق روال گزارشگر یک رویداد ورزشی می بایست تنها با ارائه اطلاعات لازم در خصوص همان رویداد، بدون نگاه یکسویه، تنها به گزارش پرداخته و از قضاوت پرهیز کند.



آرش فرهادیان که این بار ترجیح داد به جای همراهی تیم ملی در باکو، در استودیو شکبه ورزش مسابقات را گزارش کند، در طول گزارش مسابقات بازیهای کشورهای اسلامی قضاوت داوران را به شدت زیر سئوال برد. جالب آنجا بود که این نوع قضاوت ها فقط در مورد تکواندوکاران ایرانی به زعم ایشان جانبدارانه بود و اگر همان داور به رقیب اخطار می داد و یا امتیاز رقیب را ابطال می کرد، تصمیم درستی گرفته بود.



اوج کار فرهادیان دیدار نهایی وزن ۷۳- کیلوگرم بود که ملکیا میرحسینی دختر شایسته کشورمان را که برای کسب مدال طلا مبارزه می کرد را زیرسئوال برد و به نوعی او را تخریب کرد. وی در گزارش خود کار داور، عوامل برگزاری، تصویربرداری و زمین و زمان را زیرسئوال می برد و متاسفانه با وجود حضور مداوم در کنار تیم های ملی اطلاعات اندکی از رقبای نمایندگان کشورمان و حتی زمان برگزاری رقابتهای قهرمانی جهان در اختیار بیننده قرار می داد.



تیم ایران در این رقابتها نتیجه ای قابل قبول کسب کرد و نیازی نبود که با تکرار مداوم جمله «تیم دوم ایران به این رقابتها اعزام شده» به دنبال توجیه نتایج باشد. این نوع کلمات تنها ضایع کردن تلاش کادر فنی و جوانان این تیم بود؛ کلمات و جملاتی که بارها مورد تاکید این گزارشگر قرار گرفت و بدون آنکه به توانایی جوانان ایران زمین اشاره ای شود.



بی تردید تکواندو گزارشگران زبده ای دارد که به دور از نگاه خاص به یک طیف و با آشنایی کامل به این هنر رزمی، از زوایای تکواندو مسابقات را گزارش می کنند، ولی از سوی شبکه ورزش مورد توجه قرار نمی گیرند و تنها این مدیر سازمان تیم های ملی تکواندوست که اجازه دارد گزارش این رشته را در این شبکه برعهده داشته باشد و هر آنچه مورد پسند فدراسیون نشین هاست به خورد دوستداران تکواندو بدهد.

تکواندو ورزش المپیکی است، ورزشکار و مربیان حرفه ای دارد، بنابراین حداقل انتظار این است که مجری و گزارشگر حرفه ای و بیطرف هم داشته باشد تا گزارش ها جنبه سوهان روح به خودش نگیرد!