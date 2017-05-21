۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۲:۲۲

سایه سنگین فقر بر جنوب اروپا؛

یک پنچم پرتغالی ها در فقر زندگی می‌کنند

بر اساس آمار رسمی از سوی موسسه ملی پرتغال، در سال ۲۰۱۶ میلادی حدود ۲.۶ میلیون نفر در این کشور پایین تر از حد استاندارد، زندگی کرده اند که این مساله بسیار تکان دهنده است.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری «پورچوگال نیوز»، موسسه آمار ملی پرتغال در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد، در سال گذشته میلادی تقریبا ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در این کشور در معرض خطر فقر و محرومیت اجتماعی قرار داشتند.  

 این آمار تکان دهنده علیرغم افزایش ۷۹ یورویی (۸۸.۵ دلاری) در حقوق ماهانه خانوارهای پرتغالی در سال ۲۰۱۶ میلادی منتشر می شود. 

آمار منتشر شده از سوی این نهاد رسمی در بر گیرنده شرایط زندگی و بررسی درآمد پرتغالی ها می شود که نشان می دهد ۲ میلیون و ۵۹۵ هزار نفر که از این تعداد شمار قابل توجهی زیر ۱۸ سال و بالای ۶۵ سال بودند در معرض فقر و سایر مشکلات ناشی از آن هستند.  

 جمعیت کل پرتغال در حدود ۱۰ میلیون و ۲۷۰ هزار نفر است و شماری از شهروندان این کشور دارای خانه هایی با عدم قابلیت سکنی، بدون حمام و در برخی از موارد با اتاق های کوچک و تاریک هستند که این شرایط زندگی بر روی آنها و بویژه کودکان تاثیر منفی دارد.  

علیرضا کمندی

