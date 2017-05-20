مشارکت ۶۰ درصدی مردم بوکان در انتخابات ریاست جمهوری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرماداری بوکان، جمال خسروی اعلام کرد: در اجرای ماده ۳۴ آیین نامه اجرایی قانون انتخابات ریاست جمهوری و بر اساس صورت جلسات دریافتی از هیئت اجرایی بخش ها و شعب ثبت نام و اخذ رای شهر و بخش های تابعه، میانگین مشارکت مردم شهرستان بوکان در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ۶۰ درصد است.

وی ادامه داد: تعداد کل تعرفه و برگ رای تحویل شده به شهرستان ۲۰۰ هزار برگ، تعداد برگهای تعرفه مصرف نشده ۹۷هزار و ۴۹۸، تعداد برگهای تعرفه مصرف شده ۱۰۲ هزار و ۵۰۲، تعداد برگهای رای داخل صندوقها ۱۰۲هزار و ۳۱۸، تعداد برگهای رای باطله غیر ماخوذه ۴۲، تعداد کل برگهای رای ماخوذه ۱۰۲ هزار و ۲۷۶، تعداد برگهای رای باطله ماخوذه ۹هزار و ۸۳۱ و تعداد برگهای رای صحیح ۹۲هزار و ۴۴۵ برگ است.

خسروی ادامه داد: به ترتیب آقایان حسن روحانی با هفتاد و شش هزار و پانصد و هشتاد و هفت رای نفر اول، سید ابراهیم رئیس الساداتی با دوازده هزار و ششصد و شصت و پنج رای نفر دوم، سید مصطفی هاشمی طبا با یک هزار و هفتصد و هشتاد و یک رای نفر سوم و سید مصطفی آقا میر سلیم با یک هزار و چهارصد و دوازده رای نفر چهارم است.

فرماندار شهرستان بوکان با بیان اینکه حسن روحانی ۸۳ درصد آراء را در شهرستان بوکان به خود اختصاص داد، گفت: در کل شهرهای استان آذربایجان غربی دکتر حسن روحانی بالاترین رای را به نسبت جمعیت در این شهرستان کسب کرد.