سوانح رانندگی در استان مرکزی ۲ کشته برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، ایرج کهریزی اظهار داشت: در نخستین سانحه رانندگی که عصر روز جمعه در محور قدیم ساوه -همدان رخ داد، بر اثر برخورد یک دستگاه خودروی سمند و یک دستگاه موتورسیکلت با سه سرنشین، راکب موتورسیکلت در دم جان باخت و دو سرنشین دیگر مصدوم و به مراکز درمانی انتقال شدند.

وی افزود: علت این سانحه عدم رعایت حق تقدم عبور از سوی راکب موتورسیکلت اعلام شد.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مرکزی اضافه کرد: در دیگر سانحه رانندگی که جمعه شب در روستای سلیم آباد شهرستان فراهان بر اثر واژگونی یک دستگاه خودروی پیکان وانت به وقوع پیوست، سرنشین خودرو در دم جان خود را از دست داد.

کهریزی تصریح کرد: علت این سانحه عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه اعلام شد.