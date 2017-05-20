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۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۱:۱۳

اعضای شورای شهر رامشیر انتخاب شدند

اعضای شورای شهر رامشیر انتخاب شدند

اهواز- اعضای شورای اسلامی شهر رامشیر برای دوره پنجم معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از پایان انتخابات شورای شهر رامشیر در استان خوزستان، از ۱۴ هزار و ۲۷۷ برگ رای، ۱۳ هزار و ۹۳۱ برگ رای صحیح و ۳۴۶ برگ رای باطله ماخوذه شمارش شد.

حافظ شریفی با سه هزار و ۵۵۵ رای، حسین کردزنگنه با سه هزار و ۲۵ رای، حسن عموری با دو هزار و ۷۶۰ رای، رحیم حیاتی با دو هزار و ۳۶۲ رای و قاسم راشدی با دو هزار و ۱۹۷ رای به عنوان اعضای اصلی شورای شهر رامشیر انتخاب شدند.

همچنین اصغر شریفی با دو هزار و ۸۹ رای، ناصر حریزاوی با دو هزار و ۷۱ رای و مهراب حیدری با دو هزار و ۲۴ رای به عنوان اعضای علی‎البدل شورای اسلامی شهر رامشیر انتخاب شدند.

کد مطلب 3983797

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