اعضای شورای شهر رامشیر انتخاب شدند

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از پایان انتخابات شورای شهر رامشیر در استان خوزستان، از ۱۴ هزار و ۲۷۷ برگ رای، ۱۳ هزار و ۹۳۱ برگ رای صحیح و ۳۴۶ برگ رای باطله ماخوذه شمارش شد.

حافظ شریفی با سه هزار و ۵۵۵ رای، حسین کردزنگنه با سه هزار و ۲۵ رای، حسن عموری با دو هزار و ۷۶۰ رای، رحیم حیاتی با دو هزار و ۳۶۲ رای و قاسم راشدی با دو هزار و ۱۹۷ رای به عنوان اعضای اصلی شورای شهر رامشیر انتخاب شدند.

همچنین اصغر شریفی با دو هزار و ۸۹ رای، ناصر حریزاوی با دو هزار و ۷۱ رای و مهراب حیدری با دو هزار و ۲۴ رای به عنوان اعضای علی‎البدل شورای اسلامی شهر رامشیر انتخاب شدند.