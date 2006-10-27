بيش از 252 هزار سهام دولتي واگذار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در مهر ماه گذشته 252 هزار و 241 سهم از سهام شركت هاي دولتي به ارزش 612 ميليون و 360 هزار و 721 ريال واگذار شده است.

بر اساس اين گزارش، طي ماه گذشته سازمان خصوصي سازي 116 هزار و 496 سهم به ارزش 380 ميليون و 326 هزار و 266 ريال و سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران 135 هزار و 745 سهم به ارزش 232 ميليون و 34 هزار و 455 ريال از سهام شركت هاي دولتي را واگذار كردند.

بر اين اساس از ابتداي سال جاري تاكنون 4 ميليون و 953 هزار و 681 سهم به ارزش 17 ميليارد و 521 ميليون و 238 هزار و202 سهم از سهام شركت هاي دولتي واگذار شده است.

همچنين در طي ماه گذشته سهام شركت هاي گسترش سرمايه گذاري ايران به عنوان چهار صد و سي و سومين و شركت ملي صنايع مس ايران به عنوان چهارصدو سي و چهارمين شركت بورس، پذيرفته شدند.

لازم به ذكر است در پايان ماه گذشته تعداد شركت هايي كه به صورت مشروط در بورس پذيرفته شده اند 32 شركت است.