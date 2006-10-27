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۵ آبان ۱۳۸۵، ۱۱:۲۰

در مهر ماه گذشته؛

بيش از 252 هزار سهام دولتي واگذار شد

252هزار و 241 سهم از سهام شركت‌هاي دولتي در مهرماه امسال واگذار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در مهر ماه گذشته 252 هزار و 241 سهم از سهام شركت هاي دولتي به ارزش 612 ميليون و 360 هزار و 721 ريال واگذار شده است.

 بر اساس اين گزارش، طي ماه گذشته سازمان خصوصي سازي 116 هزار و 496 سهم به ارزش 380 ميليون و 326 هزار و 266 ريال و سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران 135 هزار و 745 سهم به ارزش 232 ميليون و 34 هزار و 455 ريال از سهام شركت هاي دولتي را واگذار كردند.

 بر اين اساس از ابتداي سال جاري تاكنون 4 ميليون و 953 هزار و 681 سهم به ارزش 17 ميليارد و 521 ميليون و 238 هزار و202 سهم از سهام شركت هاي دولتي واگذار شده است.

همچنين در طي ماه گذشته سهام شركت هاي گسترش سرمايه گذاري ايران به عنوان چهار صد و سي و سومين و شركت ملي صنايع مس ايران به عنوان چهارصدو سي و چهارمين شركت بورس، پذيرفته شدند.

 لازم به ذكر است در پايان ماه گذشته تعداد شركت هايي كه به صورت مشروط در بورس پذيرفته  شده اند 32 شركت است.

کد مطلب 398381

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