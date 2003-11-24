مشكلات خوابگاههاي دانشجويي بررسي و رفع مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر اين گروه از سوي شهردار تهران مسئوليت يافته تا پس از بررسي ، نيازهاي ضروري اين خوابگاهها ، اقدامات لازم براي رفع مشكلات موجود و ايجاد تسهيلات براي دانشجويان را فراهم كند.

معاون فرهنگي ، اجتماعي شهردار تهران در اين زمينه گفت : اين گروه پس از بازديد از كوي دانشگاه تهران و گفت و گو با نمايندگان دانشجويان و مسئولان كوي ، طرحهايي را براي تامين نيازهاي اين مجموعه آماده كرده كه پس از بررسي هاي فني براي اجراي آنها اقدام مي كند.

اسفنديار رحيم مشائي افزود : ايجاد فضاهاي فرهنگي ، ورزشي و افزايش امكانات رفاهي د رمحلهاي اقامت دانشجويان به بهبود وضع تحصيل و فراگيري علم ودانش توسط آنها كمك مي كند به همين علت با دستور شهردار تهران در حد مقدورات شهرداري ، تسهيلات رفاهي ضروري براي خوابگاههاي دانشجويي فراهم مي شود .

گفتني است مسئولان دانشگاه تهران هفته گذشته در ديدار با دكتر احمدي نژاد از وي خواستند تا براي حل مسايل و مشكلات خوابگاههاي دانشجويي مساعدت كند.

شايان ذكر است گروهي كه از سوي شهردار تهران مامور رسيدگي به مشكلات خوابگاهها شده اند متشكل از رئيس سازمان پاركها و فضاي سبز تهران، مدير عامل شركت توسعه فضاهاي فرهنگي ومدير عامل شركت ورزش شهر تهران است كه به سرپرستي معاون فرهنگي و اجتماعي شهرداري تهران فعاليت مي كنند.