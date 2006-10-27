سردر دانشگاه علم و صنعت به بهره برداري مي رسد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از دانشگاه علم و صنعت، طرح سردر دانشگاه علم و صنعت ايران در يك مسابقه سراسري معماري در سال 1378 توسط اساتيد فن انتخاب شد و كار ساخت و عمليات اجرايي آن با همكاري شهرداري تهران از حدود سه سال پيش آغاز شده بود.

طرح مذكور با نگاهي مدرن متشكل از دو پوسته بتني هر يك شامل دو قوس است كه قوس هاي جناغي داخل، برگرفته از معماري اسلامي ايران بوده و قوس هاي سهمي گونه بيروني نمادي از علم و فناوري و يادآور معماري باستاني ايران است.

سردر دانشگاه علم و صنعت ايران اولين سر در دانشگاهي است كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي طراحي و ساخته شده است.