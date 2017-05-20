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۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۲:۵۳

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه خبر داد:

دستگیری ۸۱ متخلف انتخاباتی در کرمانشاه

دستگیری ۸۱ متخلف انتخاباتی در کرمانشاه

کرمانشاه- فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه از برخورد قاطع با متخلفان انتخاباتی خبر داد و گفت: در این راستا ۸۱ متخلف انتخاباتی در حوزه های شهری و روستایی به مراجع قضایی معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا شیرزادی امرز شنبه در جمع خبرنگاران از دستگیری دستگیری ۸۱ نفر متخلف انتخاباتی در کرمانشاه  خبر داد و گفت : روز گذشته در یکی از روستا های حوزه سرفیروز آباد سه نفر در حمایت از کاندیداهای خود با هم درگیر شده و اقدام به تیر اندازی هوایی کرده بودند.

وی با اشاره به حضور سریع ماموران و دستگیری متهمان بیان کرد: این امر هیچ خللی در امنیت انتخابات منطقه سرفیروزآباد بوجود نیاورد و روند انتخابات با اقتدار تمام برقرار شد.  

شیرزادی با اشاره به برخورد قاطع با متخلفان انتخاباتی در سطح شهر و حوزه های روستایی افزود: در بخش عثمانوند نیز چند نفر به هوا خواهی از کاندیدای خود با هم درگیری شده که با ورود ماموران قضیه خاتمه یافت و عاملان نزاع پس از دستگیری به مراجع قضایی معرفی شدند.

این مقام انتظامی با اشاره به پوشش اطلاعاتی– امنیتی حوزه های اخذ رای گفت: در این راستا تعداد شش دستگاه خودرو و ۸۱ متهم که در امر تبلیغات و بعضاً خرید و فروش آراء در مقابل حوزه های انتخاباتی مشغول بودند پس از شناسایی دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شدند.

کد مطلب 3983957

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