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۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۳:۲۸

با پایان شمارش آرا؛

اسامی منتخبان شورای اسلامی شهر کوهسار اعلام شد

اسامی منتخبان شورای اسلامی شهر کوهسار اعلام شد

ساوجبلاغ - اعضای اصلی و علی البدل شورای اسلامی شهر کوهسار اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام فرمانداری شهرستان ساوجبلاغ تعداد اعضای اصلی شورای شهر کوهسار پنج نفر و تعداد اعضای علی‌البدل آن سه نفر است.

اسامی منتخبان شورای شهر کوهسار به شرح زیر اعلام‌شده است.

۱ - آقای سام جمعدار دارای ۲۲۶۰ رأی
۲ - آقای احمد گل باز دارای ۱۸۰۲ رأی
۳ - آقای محسن فلاحت پیشه دارای ۱۷۸۴ رأی
۴ - آقای مهدی جمعدار دارای ۱۶۵۲ رأی
۵ - آقای سعید خوشه گیر دارای ۱۵۷۲ رأی


همچنین اسامی زیر اعضای علی‌البدل شورای اسلامی شهر کوهسار هستند.


۱ - آقای سعید فلاح‌پور دارای ۱۴۳۱ رأی
۲ - آقای جلال فلاح‌پور دارای ۱۲۰۹ رأی
۳ - آقای مرتضی عزت ور دارای ۱۲۰۴ رأی

کد مطلب 3983989

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