اسامی منتخبان شورای اسلامی شهر کوهسار اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام فرمانداری شهرستان ساوجبلاغ تعداد اعضای اصلی شورای شهر کوهسار پنج نفر و تعداد اعضای علیالبدل آن سه نفر است.
اسامی منتخبان شورای شهر کوهسار به شرح زیر اعلامشده است.
۱ - آقای سام جمعدار دارای ۲۲۶۰ رأی
۲ - آقای احمد گل باز دارای ۱۸۰۲ رأی
۳ - آقای محسن فلاحت پیشه دارای ۱۷۸۴ رأی
۴ - آقای مهدی جمعدار دارای ۱۶۵۲ رأی
۵ - آقای سعید خوشه گیر دارای ۱۵۷۲ رأی
همچنین اسامی زیر اعضای علیالبدل شورای اسلامی شهر کوهسار هستند.
۱ - آقای سعید فلاحپور دارای ۱۴۳۱ رأی
۲ - آقای جلال فلاحپور دارای ۱۲۰۹ رأی
۳ - آقای مرتضی عزت ور دارای ۱۲۰۴ رأی
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