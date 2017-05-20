اسامی منتخبان شورای اسلامی شهر کوهسار اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام فرمانداری شهرستان ساوجبلاغ تعداد اعضای اصلی شورای شهر کوهسار پنج نفر و تعداد اعضای علی‌البدل آن سه نفر است.

اسامی منتخبان شورای شهر کوهسار به شرح زیر اعلام‌شده است.

۱ - آقای سام جمعدار دارای ۲۲۶۰ رأی

۲ - آقای احمد گل باز دارای ۱۸۰۲ رأی

۳ - آقای محسن فلاحت پیشه دارای ۱۷۸۴ رأی

۴ - آقای مهدی جمعدار دارای ۱۶۵۲ رأی

۵ - آقای سعید خوشه گیر دارای ۱۵۷۲ رأی



همچنین اسامی زیر اعضای علی‌البدل شورای اسلامی شهر کوهسار هستند.



۱ - آقای سعید فلاح‌پور دارای ۱۴۳۱ رأی

۲ - آقای جلال فلاح‌پور دارای ۱۲۰۹ رأی

۳ - آقای مرتضی عزت ور دارای ۱۲۰۴ رأی