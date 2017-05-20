اعلام نتایج نهایی انتخابات شورای شهر تربت حیدریه

به گزارش خبرنگار مهر، احمدعلی موهبتی درجمع خبرنگاران اظهارکرد: مطابق شمارش آرای پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر، آقایان علی محمد اللهیاری با ۱۱هزار و ۷۲۴ رای، محمد امانی با ۹ هزار و ۹۷۶ رای، نادر سلیمانی با هشت هزار و ۶۱۴ رای ، احمد وطن دوست با هشت هزار و ۳۸۱ رای، رامین مصطفوی تربتی با هشت هزار و ۱۵۸ رای ،سیدمهدی وقفی با هفت هزار و ۷۰۰رای وخانم مهسا رمضانپور کاریزکی با ۹ هزار و ۵۳۱ رای، توانستند با کسب اکثریت آرابه شورای شهر تربت حیریه راه یابند.