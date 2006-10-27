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۵ آبان ۱۳۸۵، ۱۲:۱۴

حجت الاسلام احمد خاتمي در خطبه اول نماز جمعه:

غفلت از خداوند بستر انواع جنايات است / انسان بايد غفلت ها را به خوبي بشناسد

ماه رمضان ماهي بسيار مطلوب براي مسلمانان جهان و به خصوص ملت ايران بود، زيرا برگزاري اجتماعات مردمي آن هم با روحيه مردمي از نشانه هاي پربركت اين ماه به شمار مي رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سيد احمد خاتمي خطيب جمعه اين هفته تهران در خطبه اول نماز جمعه، با بيان اين مطلب اظهار داشت: در اين ماه ما شاهد اجتماعات بسيار خوبي بوديم كه حضور گسترده جوانان در اين اجتماعات از جمله نماز عيد سعيد فطر، شب هاي ليالي قدراز بركات اين ماه به شمار مي رفت كه اميدوارم تمامي ملت ايران بهره كافي از اين ماه برده باشند.

احمد خاتمي در ادامه با بيان اينكه انسان بايد غفلت ها را به خوبي بشناسد گفت: هر انساني در درجه اول بايد غفلت را خوب بشناسد و نگذارد اين امر در درون او صورت گيرد، زيرا انسان استعداد خلاف الهي را دارد.

وي افزود: اگر انسان از خود غفلت كند سبب مي شود از خود بيگانه شود و از آن مهمتر اينكه از خداي خود دور خواهد شد.

خاتمي غفلت از خداوند را بستر انواع جنايات خواند واظهار داشت: كساني كه ياغي گري مي كنند دليلش آن است كه از خداوند غفلت  كرده اند. 

خطيب جمعه تهران در پايان خاطرنشان كرد: اسلام با پولداراني كه از خداي خود غافل مي شوند مخالف است، زيرا مرفهين از خدا بي خبر همانند هارونند كه خداوند در قرآن آورده است.

کد مطلب 398406

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