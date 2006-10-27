افزايش 27 واحدي شاخص كل

به گزارش خبرنگار مهر، در پايان دادوستدهاي هفته جاري بورس تهران شاخص كل 27 واحد رشد كرد و به رقم 9 هزار و 613 واحد رسيد.

شاخص تالار اصلي نيز 31 واحد رشد كرد و رقم 9 هزار و 452 واحد را به خود ديد و شاخص تالار فرعي نيز با 13 واحد افزايش رقم 9 هزار و 458 واحد را تجربه كرد. اين در حالي است كه معاملات هفته جاري بورس تهران به دليل تعطيلات عيد سعيد فطر درسه روز كاري انجام گرفت.

بر اساس اين گزارش روند معاملات در هفته جاري رو به رشد بود و به نظر مي رسد كه با وجود تلاش اروپاييان براي تصويب قطعنامه اي در مورد پرونده هسته اي عليه ايران، در هفته آينده نيز وضعيت معاملات با رشد نسبي همراه باشد.

به گزارش مهر در مجموع داد و ستدهاي هفته جاري بورس تهران حدود 80 ميليون و 400 هزار سهم و حق تقدم به ارزش 519 ميليارد و 800 ميليون ريال مبادله شد.

بر اساس در هفته گذشته نماد معاملاتي شركت هاي قند شيروان، قوچان و بجنورد، فراورده هاي غذايي و قند پيرانشهر، قند مرودشت، ايران گچ، نوسازي و ساختمان تهران، نوش مازندران، سرمايه گذاري توكافولاد، سيمان بهبهان، كاشي پارس، شيشه همدان و بانك پارسيان بازگشايي شد.