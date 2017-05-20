«کارنامه بندار بیدخش» به پایتخت رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «کارنامه بندار بیدخش» به تهیه کنندگی محسن افشانی و کارگردانی آرش اشاداد از یک خردادماه در تماشاخانه پایتخت به صحنه می رود. محسن افشانی، حمید عرب، ریحانه رضی و مهسا کلانی بازیگران این اثر نمایش هستند.

از دیگر عوامل نمایش «کارنامه بندار بیدخش» می توان به مؤسسه فرهنگی هنری هنرافشان پارس مجری طرح، امین جوادی و محدثه نویانی دستیار کارگردان، مروارید جعفری مشاور کارگردان، نسترن پارسئیانی، مریم عمادی پور گروه کارگردانی، حامد تهرانی طراح گریم، زهرا عمادی پور طراح صحنه، عباس نصراللهی طراح نور، پریا نوفرستی طراح لباس، سارا حدادی مشاور رسانه ای، مریم عمادی پور منشی صحنه، سپیده محمدترشایی مسئول فنی و اجرا نور، گیسو ازاد نوازنده کمانچه، یزدان دارابی نوازنده تنبک، سمیه افشانی، فاطمه امیری و علیرضا یوسفی عکاس اشاره کرد.