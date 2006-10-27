به گزارش خبرنگار مهر، يك مقام بلندپايه وزارت نفت ايران در گفتگو با خبرگزاري رويترز گفت: كاهش 176 هزار بشكه‌اي توليد نفت ايران از سقف واقعي توليد آن صورت خواهد گرفت و نه از سهميه 4.11 ميليون بشكه‌اي ايران.

در حالي كه سهميه توليد ايران در اوپك 4.11 ميليون بشكه در روز است، بر اساس آمار اوپك، ميانگين توليد نفت كشورمان در ماه سپتامبر 3 ميليون و 875 هزار بشكه در روز بوده كه 235 هزار بشكه در روز كمتر از سهميه اوپك است.

اين گزارش حاكي است، ديگر اعضاي اوپك نيز طي هفته اخير به خريداران نفت خود اطلاع داده‌اند كه بر اساس طرح كاهش 1.2 ميليون بشكه‌اي توليد اوپك، عرضه نفت خود را كاهش خواهند داد. سطح توليد اوپك طي يك ماه اخير به طور متوسط 27.5 ميليون بشكه در روز بوده است.

عربستان سعودي نيز از تصميم خود براي كاهش 380 هزار بشكه‌اي توليد خود از ابتداي ماه نوامبر خبر داد. بر اساس تصميم اوپك، ايران بايد 176 هزار بشكه در روز، ونزوئلا 138 هزار، امارات 101 هزار، كويت و نيجريه 100 هزار، ليبي 72 هزار، الجزاير 59 هزار، اندونزي 39 هزار و قطر 35 هزار بشكه در روز نفت خود را كاهش دهند.