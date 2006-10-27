وزارت بهداشت از تولد 2 هزار نوزاد تالاسمي جلوگيري كرد / همچنان شاهد مرگ ساليانه 20 هزار نوزاد هستيم

به گزارش خبرگزاري مهر ، وزير بهداشت امروز در همايش بين ‌المللي بيماري هاي كودكان ، با بيان اينكه هم‌ اكنون حدود 100 نوزاد تالاسمي در كشور وجود دارد ، اجراي طرح هاي غربالگري را براي پيشگيري از بيماري هاي خاص مفيد خواند.

دكتر كامران باقري لنكراني افزود: در اجراي طرح غربالگري كم‌ كاري تيروئيد نيز 5 هزار نوزاد كه اختلالات تيروئيد دارند ، شناسايي شده و در حال درمان هستند.

وي به بحث طب اطفال و جايگاه رفيع و مهم تر آن در مقايسه با گذشته با توجه به‌ بافت جمعيت فعلي كشور و جوان بودن آن ، اشاره كرد و گفت: در طراحي نظام بهداشت و سلامت كشور بايد به دو ركن دستاوردهاي جديد پزشكي و مطابقت آن با نيازهاي جديد كشور توجه كرد.

وزير بهداشت به ارتقاء برخي از شاخص هاي سلامت در كشور در دهه‌ هاي اخير اشاره كرد و افزود: در سال 68 از هر يك هزار تولد زنده 9/31 كودك يك تا 59 ماهه فوت مي كردند كه بر اساس آخرين بررسي در سال 82 ، اين ميزان مرگ و مير به 4/12 در هر يك هزار تولد زنده رسيده است.

لنكراني ادامه داد: در سال 68 از هر يك هزار تولد زنده ، 19 نوازد زير يك ماه فوت مي كردند كه در سال 82 اين ميزان مرگ و مير به 6/16 در هر يك هزار تولد زنده رسيده است.

وي با بيان اينكه پيشرفت چشمگيري در ارتقاي شاخص ‌هاي سلامت و كاهش مرگ و مير نوزادان داشته ‌ايم ، گفت: اما هنوز ساليانه با مرگ و مير 20 هزار نوزاد مواجه هستيم.

لنكراني افزود: عمده اين مرگ و ميرها در هفته اول در بيمارستان رخ مي ‌دهد و مشكل ما اين است كه در بيمارستان پزشكان پاسخ مناسبي به همراه بيمار در مورد بيماري و مراقبت ‌هاي اوليه نمي ‌دهند.

وي، تاكيد كرد: بايد مراقبت از نوزادان در بيمارستان ها ارتقا يابد و يكي از كارهايي كه وزارت بهداشت در يك سال اخير پيگيري كرده ، اين است كه وجود متخصص اطفال را در بخش نوزادان به صورت دستورالعملي الزامي دانسته است.

وزير بهداشت ، وجود خدمات فوق تخصصي بخش مراقبت‌ هاي ويژه نوزادان را نيز امري ضروري دانست و از تجهيز حدود 500 هزار تخت ويژه نوزادان تا پايان امسال در بيمارستان هاي كشور خبر داد.

لنكراني در ادامه ، به شايع ترين علل مرگ و مير كودكان زير 5 سال اشاره كرد و گفت: در سال 50 ، 37 درصد مرگ و مير اين كودكان به علت دستگاه تنفسي فوقاني ، 28 درصد اسهال و 5/6 درصد حوادث بود.

وي افزود: بر اساس آخرين بررسي كشوري در سال 80 ، شايع ترين علل مرگ و مير كودكان زير 5 سال ، 28 درصد ناهنجاري هاي مادرزادي ، 25 درصد حوادث و 14 درصد بيماري هاي عفوني دستگاه تنفسي عنوان شده است.

لنكراني تصريح كرد: اگر بخواهيم اقدام جدي براب كاهش مرگ و مير كودكان زير 5 سال انجام دهيم ، بايد طرح هاي غربالگري بيماري هاي ژنتيك و ساير بيماري ها را گسترش دهيم.

وي در ادامه به بروز سوء تغذيه در جامعه اشاره و افزود: در حال حاضر استان هاي كرمان ، هرمزگان ، سيستان و بلوچستان و هرمزگان داراي بيشترين درصد سوء ‌تغذيه هستند.

لنكراني ، اجراي طرح غني ‌سازي آرد و توزيع قرص ‌آهن در مدارس دخترانه راهنمايي و دبيرستان در سراسر كشور را از جمله كارهاي وزارت بهداشت ذكر كرد كه مي تواند تا حدودي مشكلات سوء تغذيه را رفع كند.

وزير بهداشت همچنين از چاقي به عنوان مهم ترين بحران در بين اقشار جامعه به ويژه نوجوانان و جوانان ياد كرد و گفت: در گذشته تصور اين بود كه چاقي در اقشار با درآمد بالا بيشتر ديده مي شود اما متاسفانه بررسي ها نشان داده‌ است چاقي بيشتر در اقشار با درآمد كم ، بروز مي كند.

لنكراني ، تغذيه نادرست و عدم دسترسي به مواد غذايي مقوي را مهم ترين دليل چاقي در اقشار كم درآمد دانست و اظهار داشت: عدم فعاليت ورزشي و كوچك بودن محيط زندگي آنان براي بازي و تفريح فرزندانشان باعث چاقي مي‌شود.

وي در پايان تاكيد كرد: لازم است در برنامه‌ هاي آموزشي بازنگري اساسي صورت گيرد و آموزش با نيازها تطبيق داده شود.