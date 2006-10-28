اغلب قوانين ساخت و ساز ضمانت اجرايي ندارد

رئيس سابق مركز مطالعات ساختمان و مسكن در گفتگو با مهر ، با بيان اينكه سطح بلوغ اجتماعي جامعه در به نتيجه رسيدن قوانين و اجرايي شدن آنها بسيار موثر است افزود: نمي توان قوانين مربوط به جوامع پيشرفته را در اجتماعي كه هنوز بسياري از بديهيات و هنجارهاي اجتماعي را نقض مي كند به اجرا گذاشت و بايد در مورد اين نوع جوامع به صورت پله پله و تدريجي قوانين را به سطح مطلوب رساند.

دكتر يحيي اسلامي ، يكي از بزرگ ترين مشكلات بخش مسكن را غير علمي بودن آن و كم سواد بودن غالب نيروهاي شاغل در اين بخش عنوان كرد و گفت: در توليد مصالح ساختماني از جمله آجر هيچ كس نياز به وجود سواد و يا تحقيقات خاصي در اين زمينه نمي بيند و به همين سبب عمر مفيد ساختمان ها در ايران در مقايسه با ساير كشورها به مراتب پايين تر است.

وي با اشاره به درگير بودن 30 درصد نقدينگي كشور در بحث ساخت و ساز گفت: در حالي كه چنين حجم عظيمي از سرمايه هاي ملي در اين بخش صرف مي شود ، قوانين اين بخش بايد پروسه كار كارشناسي ، امكان پذيري تصميم و نهادينه كردن آن تصميم را بگذراند و گرنه مانند امروز هيچ يك از قوانين كارايي لازم را نخواهند داشت.

اسلامي با تاكيد بر اينكه بسياري از قوانين اين بخش ضمانت اجرايي ندارد و در نتيجه در جلوگيري از تخلفات كار ساز نيست ، افزود: براي پيشرفت در زمينه ساخت و ساز به نهادهاي نظارتي قدرتمند و مشاركت صاحبان تكنولوژي نيازمنديم.

كارشناس زمين و مسكن ، نقش سازمان نظام مهندسي را در اين بخش بسيار حساس توصيف كرد و گفت: اين سازمان يك NGOبسيار قدرتمند و كارآمد است كه در صورت انتقال اختيارات قانوني به اين تشكيلات كه متاسفانه در برابر آن مقاومت مي شود ، مي تواند نقش بسيار موثري در جلوگيري از تخلفات و ايجاد ساخت و ساز كيفي بازي كند.