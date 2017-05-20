اسامی و میزان رای اعضا پنجمین دوره شورای شهر قدس

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی محمدی بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران نتایج و میزان رای نامزدهای انتخاباتی شهر قدس را به شرح زیر اعلام کرد:

اعضاء اصلی شورای شهر قدس

حسن چناقچی با ۲۱۱۷۷ رأی

محسن عسگری با ۱۴۴۵۳ رأی

بنفشه رفیعی با ۱۱۸۱۰ رأی

منصور حیدری قرجه قیالی با ۱۱۳۷۰ رأی

حسن چیوانی با ۹۱۹۵ رأی

الهام میرزایی با ۷۹۷۷ رای

داوود گرجی با ۷۵۷۴ رای

ابوطالب آذربرا با ۷۴۲۲ رای

نقی علی وند با ۷۲۷۱ رای

اعضاء علی البدل شورای شهر قدس

خدا بخش محمد زاده پودینه با ۷۱۱۲ رای

بهزاد لطفی با ۷۰۵۲ رای

زهرا حسینی با ۶۶۵۸ رای

علی عمو عابدینی با ۶۱۹۲ رای

حمید رضا کوزه گر با ۶۱۰۹ رای

بهزاد هرمزی با ۶۰۲۰ رای