ابومازن خواستار آزادي مسئولان و اسيران فلسطيني در بند زندان هاي اسرائيل شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري رسمي قطر "قنا"، رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين در جريان كنفرانس مطبوعاتي مشترك خود با خاوير سولانا مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا در شهر رام الله افزود كه در ديدار با سولانا درباره نقش ضروري و حياتي اروپا در متوقف كردن تجاوزگري اسرائيل و توقف سياست ترور، يورش، سياست محاصره و مجازات دست جمعي اسرائيل عليه فلسطيني ها گفتگو كرده است.

وي ضرورت دست برداشتن اسرائيل از سياست بستن گذرگاههاي مرزي بين مناطق خودگردان با جهان خارج را از ديگر محورهاي گفتگوي خود با سولانا عنوان كرد و گفت كه در اين ديدار بر آزادي نمايندگان، وزيران و اسيران فلسطيني، متوقف شدن شهرك سازي بويژه در اطراف شهر بيت المقدس و توقف ساخت ديوار حائل تاكيد شده است.

در همين حال، ابومازن گزينه هاي موجود براي حل بحران داخلي فلسطين را بسيار محدود دانست و به امكان انحلال دولت حماس و فراخواني براي برگزاري انتخابات جديد در فلسطين اشاره كرد.

خبرگزاري رسمي كويت "كونا" به نقل از رئيس تشكيلات خودگردان نوشت: تلاش هاي زيادي از سوي طرف هاي بين المللي و عربي صورت گرفت كه آخرين آنها تلاش و طرح وزير امور خارجه قطر بود و گزينه هاي پيش روي ما بسيار كم است و بايد همگي با حس مسئوليت پذيري تفكر كنيم و اميدوارم كه تصميمات براي همگان روشن باشد.

ابومازن همچنين فاش كرد كه تماس هاي فراواني براي زمينه سازي جهت ديدار وي با ايهود اولمرت نخست وزير اسرائيل در جريان است تا اين ديدار با موفقيت همراه باشد.