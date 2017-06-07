سید جواد رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه طی ماه رمضان سال گذشته، خیران و نیکوکاران برای افطار و اطعام ۷۰ هزار نیازمند در مناطق مختلف استان سمنان، ۷ میلیارد و ۷۲۵ میلیون ریال کمک کردند، افزود: برنامه‌های کمیته امداد در ایام ماه مبارک رمضان سال ۹۶، با بهره گیری از کمک‌های مردمی و همکاری سازمان‌ها و بازاریان در قالب برپایی سفره های افطاری و اطعام مددجویان تحت حمایت، توزیع بسته‌های مواد غذایی، حامی یابی برای ایتام و فرزندان محسنین و جمع‌آوری زکات فطره انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه مردم نیکوکار استان در رمضان سال گذشته ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به نیازمندان کمک کردند، گفت: ماه مبارک رمضان، ماه پرفضیلت و مبارکی است که همواره فرصت مغتنمی را برای گسترش فرهنگ انفاق در جامعه مهیا می‌سازد.

مدیرکل کمیته امداد استان سمنان با اشاره به اینکه طی ماه رمضان سال گذشته، خیران و نیکوکاران برای افطار و اطعام ۷۰ هزار نیازمند در مناطق مختلف استان سمنان، هفت میلیارد و ۷۲۵ میلیون ریال کمک کردند، افزود: چهار میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال زکات فطره در سال گذشته جمع آوری شد که نسبت به سال قبل از آن، ۱۲ درصد افزایش داشته است.

رضوی با بیان اینکه برای کاهش فقر در جامعه از همه ظرفیت‌ها باید بهره‌مند شد، گفت: اجرای طرح‌های مشارکتی کمیته امداد به منظور ترویج فرهنگ انفاق و نوع دوستی در سطح استان اجرایی می‌شود تا بتوان با بهره‌گیری از کمک‌های خیران، بخشی از نیازهای مددجویان را مرتفع کرد.

وی، رفع فقر و محرومیت را مهم ترین هدف کمیته امداد دانست و تصریح کرد: توانمند سازی فکری، اقتصادی و اجتماعی مددجویان، مهم ترین رویکرد فعلی این نهاد است.

مدیرکل کمیته امداد استان سمنان خاطرنشان کرد: خیران و نیکوکاران می توانند وجوه مربوط به امور مختلف نیکوکاری را با شماره گیری سامانه آنی پرداخت نیکوکاری از طریق #۰۲۳*۸۸۷۷*، شماره حساب ۰۱۰۲۳۱۸۴۶۳۰۰۹ و یا شماره کارت بانکی ۶۰۳۷۶۹۱۹۹۰۱۷۶۹۸۴ نزد بانک صادرات پرداخت کنند.