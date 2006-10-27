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۵ آبان ۱۳۸۵، ۱۳:۲۴

به دنبال تبرئه شدن سردبير يولند پستن

مسلمانان دانمارك نظام قضايي دانمارك را غير قابل اعتماد دانستند

به دنبال تبرئه شدن مسئولان روزنامه "يولندپستن" توسط يك دادگاه دانماركي، اقليت مسلمانان اين كشور اظهار داشتند كه اعتماد خود را به نظام قضايي دانمارك از دست داده اند.

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از اسلام آنلاين، قاسم ساعد سخنگوي كميته اروپايي احترام به پيامبر(ص) گفت: از شنيدن خبر تبرئه مسئولان روزنامه اي كه 12 كاريكاتور موهن درباره پيامبر نور و رهبر اسلام منتشر كرده است متعجب شديم و اين حكم نااميدي مسلمانان را به دنبال دارد.

وي افزود: ما هرگز به نظام قضايي دانمارك اعتماد نخواهيم كرد.

كميته اروپايي احترام به پيامبر(ص) يك سازمان پوششي است كه از 27 سازمان اسلامي در دانمارك تشكيل شده است. اين سازمان در ماه مارس به علت انتشار كاريكاتورهاي اهانت آميز درباره پيامبر دادخواست خود را ارائه كرد، اما دادگاه شهر ارهوس  سردبير و دبير امور فرهنگي روزنامه يولندپستن را تبرئه كرد و حكم داد كه اين كاريكاتورها اهانت آميز تلقي نمي شوند.

روزنامه يولند پستن ماه سپتامبر سال گذشته 12 كاريكاتور موهن درباره حضرت محمد(ص) منتشر كرد كه اين امر خشم مسلمانان را به همراه داشت و انتشار مجدد آنها در بسياري از روزنامه هاي سراسر اروپا تظاهراتهاي گسترده اي در سراسر جهان اسلام و مسلمانان جهان به همراه داشت.

سخنگوي كميته اروپايي احترام به پيامبر(ص) تصريح كرد: اهانت به پيامبر اسلام احساسات مسلماناني را جريحه دار كرد كه سه درصد جمعيت دانمارك را تشكيل مي دهند.

وي افزود: ما به عنوان مسلمان احساس مي كنيم در اين كشور از هيچ گونه حقي برخوردار نيستيم.

کد مطلب 398433

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