مردم استان سمنان ۷۵.۴ درصد در انتخابات مشارکت داشتند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا خباز شامگاه شنبه در پایان واپسین فرآیند انتخاباتی ریاست جمهوری و شورای شهر در استان سمنان در گفتگو زنده تلویزیونی با مردم استان، بیان داشت: ۲۸۲ هزار و ۱۶۶ رأی در شهرهای استان و ۹۶هزار رأی نیز در روستاها به صندوق ریخته شد که این میزان بسیار قابل‌توجه است.

وی با تأکید بر اینکه مردم اگر بدانند در ابعاد بین‌المللی چه حماسه‌ای را خلق کردند، از خوشحالی خوابشان نخواهد برد، تصریح کرد: حتی ما مشاهده کردیم که رسانه‌های بین‌المللی چه پوشش خبری را در این انتخابات داشتند که این از عظمت مردم است.

استاندار سمنان همچنین شور حضور در طرفداری مردم از انقلاب، ولایت‌فقیه، آرمان‌های امام خمینی(ره)، خون پاک شهدا و ... را نقطه عطف استان دانست و گفت: انتخاب ملت ایران رهبر معظم و به طبع آن امام زمان (عج) و شهدای عزیز را شاد کرد.

خباز بابیان اینکه انتخابات یک امر مقدس بود و پیروز آن تمام ملت ایران هستند، تأکید داشت: انتخابات و حضور و مشارکت سیاسی یک تکلیف دینی و معنوی است لذا ما در کار دینی و اعتقادی شکست نداریم.

وی افزود: مردم در برخی شهرها چند ساعت در صفوف انتخابات منتظر ماندند تا بتوانند تکلیف خود را ادا کنند و این تکلیفی نسبت به دین، انقلاب، نظام، ولایت‌فقیه و کشور است.

استاندار سمنان همچنین ابراز داشت: امیدواریم سیاست‌های اقتصادی دولت در سال جاری نیز بر پایه اقتصاد مقاومتی که هیچ اقتصاددان و محققی با اجرای آن مخالفتی ندارد، تداوم یابد.

خباز بیان داشت: در استان سمنان نیز پایه و اساس بر تقویت تولید و اشتغال بر پایه اقتصاد مقاومتی است این امر در سال گذشته با چنان جدیتی پیگیری شد که در طول ۱۲ ماه ۵۲ جلسه کارگروه رفع موانع تولید تشکیل شد تا به پرونده دو هزار و ۵۴۵ واحد تولیدی رسیدگی شود.

وی افزود: مردم از خدمتگزارانشان انتظار دارند تا به وضعیت معیشت و اقتصاد رسیدگی کنند که این امر در دستور کار دولت قرار دارد.