اعضای شورای شهر کرمانشاه معرفی شدند

فضل الله رنجبر در گفتگو با خبرنگار مهر، از شمارش ۴۵۰ صندوق رای شورای شهر کرمانشاه خبر داد و گفت: منتخبین شورای شهر کرمانشاه معرفی شدند.

وی افزود: با توجه به آرا شمارش شده، اعضای شورای شهر کرمانشاه برای تصاحب ۱۱ کرسی اصلی شورا و هم‌چنین ۷ عضو علی البدل معرفی شدند.

فرماندار کرمانشاه تصریح کرد: براساس آرا شمارش شده، کامران ملکی با ۴۰ هزار و ۶۲ رای، ابراهیم مرادی با ۳۹ هزار و ۲۷۸ رای، رسول آزادی با ۳۷ هزار و ۴۱۱ رای، سیدپیمان موسوی با ۲۹ هزار و ۵۷۸ رای، سید حجت الله موسوی اجاق با ۲۸ هزار ۶۷۴ رای، طیب حیدری با ۲۵ هزار و ۶۹۶ رای، سالار احمدزاده با ۲۴ هزار و ۷۵۱ رای، سید احسان احسانی با ۲۴ هزار ۵۸۶ رای، غلامرضا امیری با ۲۲ هزار و ۲۷۳ رای، مازیار رضایی با ۲۱ هزار و ۹۳۹ رای و احسان حیدریان نیز با ۲۱ هزار و ۲۳۱ رای نفرات اول تا یازدهم منتخب شورای شهر کرمانشاه هستند.

وی ادامه داد: این افراد مجوز حضور در شورای پنجم شهر کرمانشاه را کسب کردند.

رنجبر، از معرفی سیدمیثم موسوی اجاق با ۲۰ هزار و ۸۸۸ رای، حسن رحمانی با ۱۹ هزار و ۷۷۵ رای، ماشاالله حسینی با ۱۹ هزار و ۴۳۰ رای، اردشیر زارعی با ۱۹ هزار و ۱۳۱ رای، علی اسلام پناه با ۱۸ هزار و ۹۲۶ رای، الهام اکبری با ۱۸ هزار و ۷۴۶ رای و جبار گوهری نیز با ۱۷ هزار و ۵۸۷ رای به عنوان اعضای علی البدل شورای شهر کرمانشاه معرفی شدند.