مهلت شكايت داوطلبان انتخابات مياندوره اي مجلس فردا پايان مي يابد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، دكتر عباسعلي كدخدايي با بيان اين مطلب اظهار داشت: زمان دريافت شكايات از داوطلبان انتخابات ميان دوره اي مجلس شوراي اسلامي از سوم آبان آغاز شده است كه روز شنبه ششم آبان اين مهلت پايان مي يابد.

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وي با بيان اينكه در 5 مرحله به شكايات داوطلبان رسيدگي خواهد شد گفت : شكايات داوطلبان ابتدا در هيأت نظارت استان مورد بررسي قرار خواهد گرفت و سپس در هيأت مركزي نظارت بر انتخابات و شوراي نگهبان بررسي خواهد شد.

كدخدايي افزود : چنانچه افرادي در هيأت مركزي نظارت بر انتخابات رد صلاحيت شوند مي توانند شكايت خود را به شوراي نگهبان ارسال كنند كه در واقع اين مرحله، مرحله تجديد نظر است.

سخنگوي هيأت مركزي نظارت بر انتخابات مياندوره اي هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي گفت : در مرحله نهايي بررسي صلاحيت ها كه در شوراي نگهبان صورت مي گيرد ،‌ چنانچه افرادي رد صلاحيت شوند نيزمي توانند شكايت نمايند و شوراي نگهبان پس از بررسي اين شكايت ها ، اسامي واجدان شرايط را در چهارم آذر ماه به وزارت كشور اعلام مي كند.

كدخدايي در پايان بر برگزاري انتخابات سالم و بدون عيب و نقص تأكيد و ابراز اميدواري كرد آحاد مردم با آگاهي كامل در پاي صندوقهاي رأي حضور گسترده و پرشور داشته باشند و بار ديگر مهر تأييدي بر نظام مقدس جمهوري اسلامي بزنند.