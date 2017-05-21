اشرف غنی و ترامپ در ریاض با هم دیدار می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اطلس، «محمد اشرف غنی» رئیس جمهوری افغانستان در حاشیه کنفرانس جهانی مبارزه با تروریسم که در «ریاض» در حال برگزاری است، با «دونالد ترامپ» همتای آمریکایی خود دیدار و گفتگو خواهد کرد.

بر اساس اعلام کاخ ریاست جمهوری افغانستان غنی و ترامپ بر روی استراتژی آمریکا در مورد افغانستان بحث و گفتگو خواهند کرد.

لازم به ذکر است که غنی که برای شرکت در نشست سران کشورهای اسلامی به عربستان سفر کرده است، در سخنرانی خود در مورد مبارزه با تروریسم و همکاری کشورهای منطقه در این زمینه سخنرانی خواهد کرد.