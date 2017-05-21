۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۸:۱۸

تقدیر سازمان نظام پزشکی از حضور مردم در انتخابات ۲۹ اردیبهشت

سازمان نظام پزشکی با صدور پیامی، از حضور حماسی مردم در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تقدیر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن این پیام آمده است: «شاغلین حرفه پزشکی کشور دوشادوش مردم عزتمدار با احساس وظیفه در این برهه‌ی حساس به پای صندوق‌های رأی آمدند و حماسه‌ای آفریدند به واقع دشمن شکن.

این شادی زایدالوصف در ذهن و زبان هر ایرانی نماد هویت ملی و اقتدار کشوری است که در لوای پرچم سه رنگ خویش تمدنی به درازنای تاریخ دارد و شکوه و عظمتش بر بلندای قامت مردانی جان بر کف و زنانی صبور استوار گشته است که برای ایران و ایرانی از هیچ چیز مضایقه نخواهند کرد.

۲۹ اردیبشهت نمایشگاه بزرگی از عظمت ملت ایران بود. مرد و زن، پیر و جوان، شهری و روستایی، با سر انگشتان خویش چون قطره‌ی خون شهید امنیت و آبادانی ایران را تضمین کردند.

سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران این پیروزی بزرگ را به محضر رهبر معظم انقلاب و مردم شریف ایران به ویژه جامعه پزشکی کشور تبریک گفته و برای رئیس جمهور منتخب که سلامت را از اولویت‌های برنامه وجهه همت خویش قرار داد آرزوی توفیق می‌نماید.

پشتوانه دکتر حسن روحانی که مستظهر به آرای بالای مردم می‌باشد، اکنون همه‌ی ایرانیان هستند و شاغلین حرف پزشکی اعم از پزشک، پیراپزشک و ماما با تمام توان همچون گذشته در ارتقا سلامت هموطنان فعال و کوشا خواهند بود.

به امید آینده‌ای پرشکوه توام با سلامتی و صحت برای تمام ایرانیان

حبیب احسنی پور

