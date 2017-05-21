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۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۸:۳۱

رئیس جمهوری فرانسه به «روحانی» تبریک گفت

رئیس جمهوری فرانسه به «روحانی» تبریک گفت

کاخ الیزه با صدور بیانیه ای پیروزی «حسن روحانی» در انتخابات ریاست جمهوری ایران را تبریک گفت و برای افزایش روابط فرهنگی، علمی و اقتصادی بین دو کشور، ابراز امیدواری کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کاخ الیزه با صدور بیانیه ای مراتب تبریک «امانوئل ماکرون» رئیس جمهوری فرانسه را از بابت پیروزی «حسن روحانی» در انتخابات ریاست جمهوری که روز جمعه در ایران برگزار شد، اعلام و اظهار امیدواری کرد که دولت وی بتواند برجام را اجرا کند.

بیانیه الیزه همچنین از تمایل دولت پاریس برای تلاش در راستای تشدید روابط فرهنگی، علمی و اقتصادی با ایران خبر داد.

فرانسه در عین حال از لزوم یافتن راه حلی دیپلماتیک برای خاتمه بخشیدن به درگیری های خاورمیانه سخن گفت و اظهار امیدواری کرد که ایران نیز از رویکردی مشابه پیروی کند.

کد مطلب 3984475
مریم خرمایی

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