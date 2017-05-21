۸۰درصد برق استان مرکزی در بخش صنعت و کشاورزی به مصرف می رسد

محمد الله داد در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر حدود ۷۰۰هزار مشترک برق، ۹۲۰هزار کیلومتر شبکه توزیع برق و ۱۵هزار دستگاه ترانسفورماتور توزیع در خط انرژی استان مرکزی وجود دارد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی افزود: با احتساب مشترکین برق منطقه ای، بیش از ۸۰ درصد برق استان در بخش مولد صنعت و کشاورزی توزیع می شود، که این یک رکورد در کشور است.

الله داد بیان کرد: طی سال گذشته متوسط رشد مصرف انرژی در استان پنج درصد بوده، اما متوسط رشد صنعت ۱۰.۳ درصد ثبت شده، به این معنی که دو برابر رشد متوسط مصرف استان، رشد مصرف انرژی در بخش صنعت اتفاق افتاده است.

وی با بیان اینکه یکی از اقدامات مهم در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزه انرژی، برق دار کردن روستاهای بالای ۱۰ خانوار است، خاطر نشان کرد: هم اکنون تمامی روستاهای بالای ۱۰ خانوار استان مرکزی از نعمت برق برخوردار هستند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی تصریح کرد: شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی سه شاخص مهم در حوزه افزایش بهره وری و کاهش مصرف انرژی را شامل پیک زدایی، مدیریت مصرف برق، کاهش تلفات و کاهش خاموشی ها در دستور کار دارد که در این ارتباط سال گذشته این شرکت بین شرکت های توزیع نیروی برق کشور رتبه اول را کسب کرد.

الله داد ادامه داد: در حوزه مدیریت مصرف برق و کاهش اوج مصرف، در استان طی سال های اخیر ۶۰ مگاوات صرفه جویی شده و با توجه به اینکه تولید هر مگاوات برق حدود سه میلیارد تومان هزینه دارد، صرفه جویی در ۶۰ مگاوات به معنای جلوگیری از هدر رفت ۱۸۰ میلیارد تومان سرمایه است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی بیان داشت: در حوزه کاهش تلفات انرژی هم این شرکت موفق است، به طوری که تلفات برق در استان از ۱۳درصد سال ۱۳۹۲ به ۹.۸ درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده که این هم حرکتی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزه انرژی است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین، طی سال گذشته یک هزار و ۵۰۰ کیلومتر شبکه های سیمی توزیع برق در استان به کابل تبدیل شده و ۴۰هزار کنتور فرسوده که شامل ۱۰ درصد کل انشعابات برق استان می شود نیز با کنتورهای جدید تعویض شده است.

الله داد اضافه کرد: یک هزار و ۵۰۰ کنتور هوشمند طی سال گذشته در بخش صنعت و کشاورزی در استان نصب شده تا به این ترتیب مصرف دقیق تر مدیریت شود و مشترکین بتوانند اطلاعات صحیحی از وضعیت مصرف خود داشته باشند و همچنین شمار چاه‌های آب برق دار استان از چهار هزار و ۸۰۰ چاه به پنج هزار و ۳۴۰ چاه افزایش یافته است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی خاطرنشان ساخت: پیک مصرف توزیع برق در استان طی سال گذشته ۸۲۸ مگاوات بوده و با احتساب مشترکین برق منطقه ای، یک هزار و ۲۰۰ مگاوات ثبت شده است.

وی یادآور شد: در راستای صرفه جویی در مصرف انرژی و ترویج تولید انرژی پاک، سال گذشته در استان مرکزی چند موافقت نامه احداث نیروگاه های بادی و خورشیدی صادر شده که با راه اندازی آنها بیش از ۲۰۰ مگاوات برق تولید می شود.