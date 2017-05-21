توافق باشگاه فولاد خوزستان با سرمربی پرتغالی/سرجیو امروز در اهواز

به گزارش خبرنگار مهر، «پائولو سرجیو» که سابقه مربیگری در تیم هایی همچون اسپورتینگ لیسبون و آکادمیکا، ویتوریا گیمارش و بیرامار را در کارنامه دارد، بعد از مذاکره با مسئولان باشگاه فولاد خوزستان با این باشگاه ایرانی به توافق رسید و امروز برای انجام مذاکرات نهایی در اهواز حضور خواهد داشت.

این مربی سابقه حضور در لیگ قهرمانان اروپا و شکست تیم هایی چون منچستریونایتد در زمان هدایت «الکس فرگوسن» را هم در کارنامه دارد.

قرار است این مربی پرتغالی بر تمام رده های سنی فولاد نظارت داشته باشد و تیم های پایه این باشگاه را هم زیرنظر بگیرد.

محمدرضا شریف عضو هیات مدیره باشگاه فولاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با تایید توافق این باشگاه با سرجیو، گفت: سرجیو عالی ترین مدارک مربیگری در دنیا را دارد و از وی خواسته ایم تا روی تمام تیم های پایه هم نظارت دقیق داشته باشد.

به گفته شریف، یحیی گل محمدی یکی از گزینه های هدایت فولاد بود که این گزینه داخلی در نهایت مورد موافقت اعضای هیات مدیره باشگاه فولاد قرار نگرفت.