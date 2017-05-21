قدردانی امام جمعه و استاندار زنجان از حضور پرشور مردم در انتخابات

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از استانداری زنجان، حجت الاسلام علی خاتمی و اسدالله درویشامیری در پیام مشترکی با تبریک انتخاب مقتدرانه دکتر حسن روحانی به ریاست جمهوری اسلامی ایران از سوی مردم، از ملت ایران و شهروندان زنجانی به سبب حضور گسترده در پای صندوقهای رای قدردانی کرده و بر ضرورت حفظ انسجام و وحدت ملی در ایام پس از انتخابات تاکید کردند.
در این بیانیه آمده است: مردم فهیم و همیشه در صحنه استان زنجان همچون سایر ملت سرافراز ایران اسلامی بار دیگر حماسهای کمنظیر در عرصه سیاسی کشور آفریدند و با حضور پرشور و آگاهانه خود در پای صندوقهای رای، به دعوت رهبر معظم انقلاب حضرت آیتالله العظمی خامنهای (دامه برکاته) لبیک گفته و با استمرار راه سرخ شهیدان انقلاب اسلامی در راستای اعتلای وطن حمایت و پشتیبانی از آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی را در مقابل دیدگان جهانیان به نمایش گذاشتند.در این پیان عنوانش ده است:
خاتمی و دوریش امیری در بیانیه مشترک خود عنوان کرده اند: در شرایط حساس و خطیری که ایران اسلامی در عرصه منطقهای و بینالمللی با آن مواجه است، یقینا حضور پرشور و حماسی مردم در عرصه تعیین سرنوشت خویش، نوید بخش روزها و سالهایی مملو از سربلندی و موفقیت میباشد.
در این بیانه آمده است: لازم میدانیم ضمن تبریک و آرزوی موفقیت برای جناب آقای دکتر روحانی منتخب ملت ایران در این انتخاب، از مردم شریف ایران و به ویژه شهروندان استان زنجان که هم در ایام پیش از آغاز انتخابات، در صحنه تبلیغات و امیدآفرینی در جامعه خوش درخشیدند و هم در روز جمعه تجلی حضور خود را با شکوه به اوج رساندند تشکر و قدردانی نماییم.
این بیانه مشترک می افزاید: امید است با پایان یافتن رقابتها و از سرگیری رفاقتها در جامعه، شاهد توسعه و بالندگی کشور و استان عزیزمان در تمامی عرصهها باشیم.
