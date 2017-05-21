۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۹:۰۱

در بیانیه ای مشترک عنوان شد؛

قدردانی امام جمعه و استاندار زنجان از حضور پرشور مردم در انتخابات

زنجان-نماینده ولی‌فقیه در استان به همراه استاندار زنجان در پیام مشترکی ضمن تبریک به رئیس‌جمهور منتخب مردم، از حضور حماسی مردم در پای صندوق‌های رای در روز ۲۹ اردیبهشت قدردانی کردند.

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از استانداری زنجان، حجت الاسلام علی خاتمی و اسدالله درویش‌امیری در پیام مشترکی با تبریک انتخاب مقتدرانه دکتر حسن روحانی به ریاست جمهوری اسلامی ایران از سوی مردم، از ملت ایران و شهروندان زنجانی به سبب حضور گسترده در پای صندوق‌های رای قدردانی کرده و بر ضرورت حفظ انسجام و وحدت ملی در ایام پس از انتخابات تاکید کردند.

در  این بیانیه آمده است: مردم فهیم و همیشه در صحنه استان زنجان همچون سایر ملت سرافراز ایران اسلامی بار دیگر حماسه‌ای کم‌نظیر در عرصه سیاسی کشور آفریدند و با حضور پرشور و آگاهانه خود در پای صندوق‌های رای، به دعوت رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (دامه برکاته) لبیک گفته و با استمرار راه سرخ شهیدان انقلاب اسلامی در راستای اعتلای وطن حمایت و پشتیبانی از آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی را در مقابل دیدگان جهانیان به نمایش گذاشتند.در این پیان عنوانش ده است:

خاتمی و دوریش امیری در بیانیه مشترک خود عنوان کرده اند: در شرایط حساس و خطیری که ایران اسلامی در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی با آن مواجه است، یقینا حضور پرشور و حماسی مردم در عرصه تعیین سرنوشت خویش، نوید بخش روزها و سال‌هایی مملو از سربلندی و موفقیت می‌باشد.

در این بیانه آمده است: لازم می‌دانیم ضمن تبریک و آرزوی موفقیت برای جناب آقای دکتر روحانی منتخب ملت ایران در این انتخاب، از مردم شریف ایران و به ویژه شهروندان استان زنجان که هم در ایام پیش از آغاز انتخابات، در صحنه تبلیغات و امیدآفرینی در جامعه خوش درخشیدند و هم در روز جمعه تجلی حضور خود را با شکوه به اوج رساندند تشکر و قدردانی نماییم.

این بیانه مشترک می افزاید:  امید است با پایان یافتن رقابت‌ها و از سرگیری رفاقت‌ها در جامعه، شاهد توسعه و بالندگی کشور و استان عزیزمان در تمامی عرصه‌ها باشیم.

