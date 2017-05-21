۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۹:۵۹

یک مقام مسئول خبر داد؛

دستگیری قاچاقچیان در اروندرود

فرمانده مرزبانی و دریابانی خوزستان از توقیف یک شناور باری حامل ۲۵میلیارد کالای قاچاق در آبراه مرزی اروندرود در جنوب جزیره آبادان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر از شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران سردار عبدالله نظرپور افزود: ماموران دریابانی در راستای مبارزه با ورود سازمان یافته کالای قاچاق به کشور، به یک فروند شناور عبوری در اروندرود مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

وی گفت: ماموران دریابانی در جریان بازرسی از این شناور، تعداد ۲۵هزار تخته پتوی خارجی که از یکی از کشورهای جنوبی خلیج فارس بارگیری شده و قرار بود به صورت غیرقانونی ترخیص شود کشف و ضبط کردند.

سردار نظرپور افزود: در این ارتباط دو متهم به قاچاق کالای بازداشت و با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی منطقه شدند.

وی افزود: شناور حامل کالای قاچاق به یکی از پایگاههای دریابانی هدایت و کالاهای مکشوفه قاچاق نیز که فاقد مدارک گمرکی بود پس از تنظیم صورت جلسه ضبط شد.

فرمانده مرزبانی و دریابانی خوزستان از تشدید عملیات مبارزه با قاچاق کالا در آبهای سرزمینی جمهوری اسلامی ایران با هدف صیانت از تولید ملی و اشتغال خبر داد و افزود: کالای قاچاق تولید ملی را هدف قرار می دهد و تنها دلالان و قاچاقچیان با کسب مال نامشروع منتفع می شوند.

در سال جاری چندین محموله کالای قاچاق در آبهای ساحلی و شمال غرب خلیج فارس با هوشیاری ماموران دریابانی خوزستان کشف و توقیف شد.

گفتنی است پارسال حدود ۴۰۰میلیارد تومان کالای قاچاق در مناطق ساحلی و دریایی خوزستان کشف و ضبط شده است.

