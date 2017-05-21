دستگیری قاچاقچیان در اروندرود

به گزارش خبرگزاری مهر از شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران سردار عبدالله نظرپور افزود: ماموران دریابانی در راستای مبارزه با ورود سازمان یافته کالای قاچاق به کشور، به یک فروند شناور عبوری در اروندرود مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

وی گفت: ماموران دریابانی در جریان بازرسی از این شناور، تعداد ۲۵هزار تخته پتوی خارجی که از یکی از کشورهای جنوبی خلیج فارس بارگیری شده و قرار بود به صورت غیرقانونی ترخیص شود کشف و ضبط کردند.

سردار نظرپور افزود: در این ارتباط دو متهم به قاچاق کالای بازداشت و با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی منطقه شدند.

وی افزود: شناور حامل کالای قاچاق به یکی از پایگاههای دریابانی هدایت و کالاهای مکشوفه قاچاق نیز که فاقد مدارک گمرکی بود پس از تنظیم صورت جلسه ضبط شد.

فرمانده مرزبانی و دریابانی خوزستان از تشدید عملیات مبارزه با قاچاق کالا در آبهای سرزمینی جمهوری اسلامی ایران با هدف صیانت از تولید ملی و اشتغال خبر داد و افزود: کالای قاچاق تولید ملی را هدف قرار می دهد و تنها دلالان و قاچاقچیان با کسب مال نامشروع منتفع می شوند.

در سال جاری چندین محموله کالای قاچاق در آبهای ساحلی و شمال غرب خلیج فارس با هوشیاری ماموران دریابانی خوزستان کشف و توقیف شد.

گفتنی است پارسال حدود ۴۰۰میلیارد تومان کالای قاچاق در مناطق ساحلی و دریایی خوزستان کشف و ضبط شده است.