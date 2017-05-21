اعلام نتایج انتخابات شورای شهر محمدشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، علی قنبر زمانی با اتمام شمارش آراء و اعلام نتایج انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر محمد شهر، اعضای منتخب اصلی و علی‌البدل را اعلام کرد.

اسامی منتخبان شورای شهر محمدشهر به شرح زیر اعلام‌شده است.

۱ - آقای محمد احمدوند نام پدر: مرادعلی دارای ۶۶۳۹ رأی

۲ - آقای محسن آجرلو نام پدر: حجت اله دارای ۶۱۷۷ رأی

۳ - آقای نادر ایزد بین نام پدر: ناصر دارای ۵۲۵۲ رأی

۴ - آقای محمد مهرزاد نام پدر: ابراهیم دارای ۴۸۱۱ رأی

۵ - آقای محمد کورانی نام پدر: علی‌اصغر دارای ۴۶۵۶ رأی

۶ - آقای مرتضی کولیوند نام پدر: محمدعلی دارای ۴۵۲۳ رأی

۷ - آقای هادی مرادی نام پدر: غلام عباس دارای ۴۲۹۵ رأی

همچنین اسامی زیر اعضای علی‌البدل شورای اسلامی شهر محمد شهر هستند.

۱ - آقای کریم قدیانلو نام پدر: محمود دارای ۴۱۷۲ رأی

۲ - آقای مسلم کاروند نام پدر: حسن دارای ۴۱۰۵ رأی

۳ - آقای سعید دودانگه نام پدر: اکبر دارای ۴۰۵۹ رأی

۴ - آقای محمد جباری نام پدر: عوض دارای ۳۵۵۸ رأی

۵ - آقای ابراهیم کردلو نام پدر: سلطان حسین دارای ۳۴۳۷ رأی