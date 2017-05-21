اعلام نتایج انتخابات شورای شهر محمدشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، علی قنبر زمانی با اتمام شمارش آراء و اعلام نتایج انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر محمد شهر، اعضای منتخب اصلی و علیالبدل را اعلام کرد.
اسامی منتخبان شورای شهر محمدشهر به شرح زیر اعلامشده است.
۱ - آقای محمد احمدوند نام پدر: مرادعلی دارای ۶۶۳۹ رأی
۲ - آقای محسن آجرلو نام پدر: حجت اله دارای ۶۱۷۷ رأی
۳ - آقای نادر ایزد بین نام پدر: ناصر دارای ۵۲۵۲ رأی
۴ - آقای محمد مهرزاد نام پدر: ابراهیم دارای ۴۸۱۱ رأی
۵ - آقای محمد کورانی نام پدر: علیاصغر دارای ۴۶۵۶ رأی
۶ - آقای مرتضی کولیوند نام پدر: محمدعلی دارای ۴۵۲۳ رأی
۷ - آقای هادی مرادی نام پدر: غلام عباس دارای ۴۲۹۵ رأی
همچنین اسامی زیر اعضای علیالبدل شورای اسلامی شهر محمد شهر هستند.
۱ - آقای کریم قدیانلو نام پدر: محمود دارای ۴۱۷۲ رأی
۲ - آقای مسلم کاروند نام پدر: حسن دارای ۴۱۰۵ رأی
۳ - آقای سعید دودانگه نام پدر: اکبر دارای ۴۰۵۹ رأی
۴ - آقای محمد جباری نام پدر: عوض دارای ۳۵۵۸ رأی
۵ - آقای ابراهیم کردلو نام پدر: سلطان حسین دارای ۳۴۳۷ رأی
