راه اندازی بیمارستان تک جنسیتی آیت الله طالقانی در ایلام

علی دلپیشه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: راه اندازی بیمارستان تک جنسیتی آیت الله طالقانی ابتکاری شایسته از سوی دانشگاه بوده که از آغاز خود مورد تقدیر مسئولان و شخصیت‌های برجسته استانی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: بیمارستان آیت الله طالقانی به عنوان بیمارستان تخصصی استان که وعده راه اندازی آن داده شده، کمتر از یک ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید که در حال حاضر این بیمارستان ۹۸ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

دلپیشه همچنین در رابطه با مرکز غربالگری سرطان در استان تصریح کرد: این مرکز با زیربنای مناسب در حال تکمیل و تجهیز بوده که افتتاح آن یکی از هدایای ارزشمند دولت تدبیر و امید و وزارت بهداشت به استان است.

وی افزود: استقرار بالگرد هوایی ارژانس در استان اقدامی ماندگار و بی بدیل از سوی وزارت بهداشت است که توانسته از ابتدای سال ۹۶ تاکنون در استان با امداد رسانی به بیماران، مصدومان حوادث جاده ای و مادران باردار هم استانی های عزیز را در شرایط بحرانی نجات دهد.