۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۹:۳۴

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی قزوین:

ثبت سفارش کتاب های درسی در قزوین از نیمه دوم تیرماه آغاز می شود

قزوین- معاون توسعه مدیریت آموزش و پرورش قزوین گفت: ثبت سفارش کتاب های درسی پایه‌های اول ابتدایی، هفتم استعدادهای درخشان، دوم متوسطه، کاردانش و فنی و حرفه ای از نیمه دوم تیرماه آغاز می شود.

مرتضی سمیعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دانش آموزان پایه‌های اول ابتدایی، هفتم استعدادهای درخشان، دوم متوسطه، کاردانش و فنی و حرفه ای از نیمه دوم تیرماه می توانند برای ثبت سفارش کتاب های درسی اقدام کنند.

وی افزود: زمان ثبت سفارش گروهی یا انفرادی کتاب ‌های درسی پایه‌های اول ابتدایی و هفتم استعدادهای درخشان، متوسطه دوم و شاخه فنی و حرفه‌ای از ۱۵ تیر ماه آغاز می شود و تا ۱۷ شهریور ادامه می یابد.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش قزوین خاطرنشان کرد: دانش آموزان می توانند از طریق سامانه‌های اینترنتی و براساس جدول زمان بندی تعیین شده، به ثبت سفارش کتاب های درسی اقدام کنند.

سمیعی تصریح کرد: این گروه از دانش آموزان در روزهای آغازین سال تحصیلی جدید (۹۷-۹۶)، کتاب های درسی  خود را دریافت خواهند کرد.

ثبت نام کتب درسی پایه های دوره ابتدایی «به استثناء پایه اول» و دوره پیش دانشگاهی از ۱۹ فروردین ماه سال آغاز شده است.

